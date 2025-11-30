Survivor Series: AJ Lee da la victoria sobre el equipo de Becky Lynch en WarGames

El WarGames femenil en Survivor Series reunió a dos equipos cargados de rivalidad, dando paso a un combate donde cada entrada elevó el nivel de violencia y estrategia. Desde el inicio quedó claro que la estructura sería protagonista, y que luchadoras como Charlotte Flair, Asuka, IYO SKY y Becky Lynch marcarían el ritmo en una contienda que culminó dramáticamente para la irlandesa.

El duelo comenzó con Charlotte Flair y Asuka, protagonistas de un primer capítulo físico que marcó el tono inicial. La llegada de IYO SKY aportó las primeras armas del combate, mientras que el ingreso de Becky Lynch equilibró la balanza con fuerza. Más adelante se sumaron Alexa Bliss, Kairi Sane y AJ Lee, quienes intensificaron el caos antes del arribo de Nia Jax, más adelante llegó Rhea Ripley y finalmente, Lash Legend terminó de inclinar la balanza.

Con todas las participantes en el ring, el WarGames se volvió un torbellino de castigos múltiples, coberturas interrumpidas y acciones simultáneas. Fue entonces cuando IYO SKY protagonizó el momento más espectacular de la noche al lanzarse desde lo alto de la estructura con un cubo de basura sobre la cabeza, golpe que dejó severamente dañadas a varias integrantes del equipo rival.

AJ LEE TRYING TO HELP IYO SKY THIS MEANS EVERYTHING TO ME 😭😭 pic.twitter.com/FiGShpk52F — sammy (@iyosthelimit) November 30, 2025

► Momentos clave del WarGames Femenil

Desde ese instante, el Team Rhea ejecutó una estrategia conjunta para aislar a Becky Lynch y dejarla sin opciones.

El cierre se produjo cuando Ripley conectó un Riptide y AJ Lee cerró la trampa con un Black Widow, obligando a Becky a rendirse. Con ello, el Team Rhea selló una victoria dominante que dejó un fuerte mensaje de unidad y poder dentro de la división.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria de Rhea Ripley y sus aliadas les da la confianza de seguir escalando en la división femenil, aunque queda la duda de qué podría suceder con ellas, pues hay que recordar que algunas no se llevan muy bien, pero es claro que buscarán campeonatos.