Survivor Series: Dominik Mysterio derrotó a John Cena y es el nuevo Campeón Intercontinental WWE

por
WWE Survivor Series 2025 Liv Morgan Dominik Mysterio

De manera totalmente increíble y sorprendente terminó la lucha en donde John Cena expuso el Campeonato Intercontinental WWE ante Dominik Mysterio, esta noche en el evento premium Survivor Series 2025.

Y es que, ya para el final de la lucha, Liv Morgan apareció muy sonriente y coqueta, pero le dio un tremendo derechazo a Dominik Mysterio. Este cayó a la lona.

► Momento clave de John Cena vs. Dominik Mysterio en Survivor Series 2025

Luego, Morgan abrazó a John Cena, pero su mirada cambió así como cuando John Cena abrazó a Cody Rhodes antes de volverse rudo, y la rubia le dio tremenda y fuerte patada en la zona íntima a Cena.

Así las cosas, Dominik le hizo el 619 a Cena, Morgan le dio en la cara con el Campeonato Intercontinental WWE, y Dirty Dom conectó la Frog Splash para hacerle el toque de espaldas a Cena, ganar la lucha y recuperar su título.

► ¿Y ahora qué?

Liv Morgan celebró de nuevo a lo grande con Dominik Mysterio, quien es otra vez Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE. Además, John Cena se despidió tras luchar esta oche en su último evento premium como luchador activo, y este 13 de diciembre será su retiro definitivo en WWE Saturday Night’s Main Event desde Washington, D.C.

WWE Survivor Series 2025 Liv Morgan Dominik Mysterio
WWE Survivor Series 2025 Liv Morgan Dominik Mysterio
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos