De manera totalmente increíble y sorprendente terminó la lucha en donde John Cena expuso el Campeonato Intercontinental WWE ante Dominik Mysterio, esta noche en el evento premium Survivor Series 2025.

Y es que, ya para el final de la lucha, Liv Morgan apareció muy sonriente y coqueta, pero le dio un tremendo derechazo a Dominik Mysterio. Este cayó a la lona.

► Momento clave de John Cena vs. Dominik Mysterio en Survivor Series 2025

Luego, Morgan abrazó a John Cena, pero su mirada cambió así como cuando John Cena abrazó a Cody Rhodes antes de volverse rudo, y la rubia le dio tremenda y fuerte patada en la zona íntima a Cena.

Así las cosas, Dominik le hizo el 619 a Cena, Morgan le dio en la cara con el Campeonato Intercontinental WWE, y Dirty Dom conectó la Frog Splash para hacerle el toque de espaldas a Cena, ganar la lucha y recuperar su título.

► ¿Y ahora qué?

Liv Morgan celebró de nuevo a lo grande con Dominik Mysterio, quien es otra vez Megacampeón AAA y Campeón Intercontinental WWE. Además, John Cena se despidió tras luchar esta oche en su último evento premium como luchador activo, y este 13 de diciembre será su retiro definitivo en WWE Saturday Night’s Main Event desde Washington, D.C.