Survivor Series 2025 definiría grandes luchas de WrestleMania 42

Este próximo sábado 29 de noviembre, WWE presentará su próximo gran evento premium, el último del 2025, sin contar el WWE Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre, en donde se retirará John Cena. Y habrá que estar bastante pendiente al desarrollo de las mismas.

Y es que según ha reportado Ibou de Self Made Pro News, Triple H como Director Creativo de Contenido de WWE, tiene en mente sorprender a los fans y utilizar Survivor Series War Games 2025: San Diego, como la plataforma que definirá las grandes luchas que tendrán lugar en WrestleMania 42, en abril del próximo año. Estas fueron sus palabras:

► Survivor Series War Games 2025 dejaría claro a los fans cuáles serán las más grandes y estelares de WrestleMania 42

“Heyman prácticamente lo está dejando claro aquí, pero como un adelanto informativo gratuito, alguien cercano a la situación me dijo hace unas dos semanas que el plan era dejar definido el evento estelar de WrestleMania después de WarGames y durante la semana de televisión posterior a Survivor Series.

“Imagino que sería similar a cuando hicieron que Cody Rhodes y Roman Reigns se enfrentaran cara a cara en el estreno de temporada de SmackDown en otoño de 2023, para dejar claro que esa lucha seguía encaminada para WrestleMania 40″.

Y es que Ibou se refiere a que Paul Heyman dijo en First Take de ESPN, que, en realidad, Survivor Series 2025 será la vitrina para vender boletosp ara WrestleMania 42:

“Paul Heyman dice que WWE Survivor Series: WarGames es un infomercial para la venta de boletos de WrestleMania: ‘Esto es realmente un infomercial para WrestleMania. Porque, como debes saber a estas alturas, hay un impulso publicitario enorme para anunciar que los boletos individuales para WrestleMania Noche Uno y WrestleMania Noche Dos salen a la venta en Black Friday.

«Así que estamos ahí afuera mostrándole al mundo: “Oigan, miren este espectáculo. Miren de qué se trata WWE, y nuestro show más grande del año, WrestleMania, cuyos boletos individuales salen a la venta”. Esta es nuestra audición para que el mundo venga a Las Vegas para WrestleMania, al mismo tiempo que damos el máximo valor por el dinero y el WarGames más grande de todos los tiempos”.