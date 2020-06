MeToo en WWE: Surgen más pruebas contra Velveteen Dream

A mediados de abril, un escándalo salpicó el mundo de la lucha libre cuando usuarios anónimos de Reddit denunciaron a Velveteen Dream por acoso sexual. Los acusantes explicaron que el luchador les escribía mensajes al privado de Instagram con tono sexual a pesar de que ellos eran menores de edad. No obstante, el asunto quedó en la nada, y la carrera del luchador de la marca amarilla siguió como si nada.

Sin embargo, con las recientes denuncias que se hicieron públicas gracias a los movimientos #MeToo y #SpeakingOut, se subieron más pruebas de los fanáticos que mantuvieron un diálogo con Velveteen Dream, quien les hizo comentarios subidos de tono a pesar de que sabía que eran menores de edad.

► Los testimonios contra Velveteen Dream

i was asked to post some more screenshots from a victim. don’t bother defending velveteen in my mentions cause I’m just gonna block and hide your comment 😚these are a few of MANY! there’s over 70 that haven’t been shown pic.twitter.com/1geZOz9Mxt — zy (@thekiaprint) June 20, 2020

"Me pidieron que subiera estas capturas de una de las víctimas. Hay más de 70 que todavía no salieron a la luz

-Fanático: Dream, soy un gran fan. No sé qué decir. Hace poco que miro lucha libre, pero unos amigos me hablaron de ti y soy un gran fan desde entonces. ¿Podemos hablar por FaceTime? Sería genial para mis amigos.

-Dream: ¿De qué quieres hablar?

-Fanático: De lo que sea, juegos, deportes o la vida.

-Dream: ¿Cuántos años tienes?

-Fanático: Tengo 15, en junio cumpliré 16 y mi amigo tiene 17".

Siguiente captura:

"-Dream: ¿Estás en forma?

-Fanático: No realmente, estuve intentando entrenar para perder algo de peso.

-Dream: ¿Tienes fotos?

-Fanático (después de mostrar una foto): No estoy en el mejor estado físico de todos.

-Dream: Borra esa historia. Todavía tienes tiempo de estar en forma.

-Fanático: Lo hice, ¿pero puedo preguntar por qué?

-Dream: Mis interacciones son sagradas y privadas. Tienen que ser nada más para nosotros dos, ¿entendido?".

Última captura:

"-Fanático: Entiendo. ¿Qué recomiendas que haga para poder bajar de peso?

-Dream: ¿Tienes novia?

-Fanático: Ahora no.

-Dream: Tener sexo es la mejor rutina.

-Fanátido: ¿Lo es?

-Dream: Sí, ¿no me crees?

-Fanático: Soy virgen todavía, así que no lo sé".

La misma cuenta que subió esta captura también adjuntó otra prueba. Como la barra de tareas del teléfono es distinta parecería que se trata de otro testimonio. Sin embargo, en diálogo con Súper Luchas, la persona que las adjuntó en Twitter confirmó que se trata de la misma víctima.

“Ur kinda grown 2 be 15” cmon Velveteen Kelly pic.twitter.com/k3ej23UkhX — zy (@thekiaprint) June 20, 2020

"-Fanático: Sí, son geniales.

-Dream: Pareces mayor de 15.

-Fanático: Sí, me dicen eso todo el tiempo. Mido 6'2 pies y peso 205 libras.

-Dream: También eres lindo. Estarás en buenas manos. Me alegra mucho que pienses tanto en mí. Me gustas demasiado.

-Fanático: Eso significa todo para mí. Te admiro.

-Dream: ¿Qué más puedo hacer por tí?

-Fanático: ¿Puedes darme follow para presumir con mis amigos? Puedes dejarme de seguir si quieres.

-Dream: No, nuestra relación va a tener significado".

Además, la persona que adjuntó estas capturas le confirmó a Súper Luchas que el testimonio que envió las imágenes fue el mismo que publicó el audio en Reddit que le habría enviado Dream por Instagram.

► Velveteen Dream, acusado de grooming

Junto a estas nuevas pruebas, otro usuario de Twitter contó que conoció al luchador de NXT en un show indie cuando tenía 16 años y describió la conducta de Dream como "paranóica, agresiva y abusiva". Este es el texto que adjuntó en la red social del pájaro:

I’ve been debating releasing this information for months now, but with everyone #SpeakingOut, I finally feel comfortable in doing it. Part of me is still terrified for disclosing this. Patrick Clark is a groomer and a child predator. I’ll post more proof below this tweet. pic.twitter.com/yhJKufwVpz — Josh Fuller 😷 BLM (@JoshFullerPW) June 20, 2020

"Quise publicar este mensaje desde que lo acusaron hace meses. Me siento terrible por no haber hablado hasta ahora; pero no tengo dudas de que Velveteen Dream intentó hacerle grooming a sus acusantes adolescentes.

"Conocí a Patrick (nombre real de Velveteen Dream), luego de que abandonara Tough Enough, en un show indie y me pidió que lo agregara a Facebook. Yo tenía 16 y el 19. Un día él me llamó por video de la nada y después me envió su número de teléfono. En ese entonces nos hicimos amigos, o yo pensaba eso, y hablábamos por FaceTime cuando terminaba de luchar en los shows de NXT.

"Él siempre trataba de mantener todo en secreto y estaba paranóico con que yo le llegase a contar a la gente que lo conocía. Siempre tuve un sentimiento extraño cada vez que le hablaba porque él lo hacía de forma manipuladora y agresiva. No había ningún tipo de avances explícitos, pero todos los que me conocían decían que él estaba intentando hacerme algo.

"Dejamos de hablar por un tiempo y hace poco volvimos a tener relación. Incluso me llevó a su vieja escuela de lucha hace un año e intentó ser un mentor. Mi última interacción con él fue una llamada de por FaceTime donde insistió en que debía mostrarle mi cuerpo bajo la excusa de que quería ver mi progreso en el gimnasio. Me quité la camiseta pero me sentí incómodo, y él sugirió ver la parte inferior de mi cuerpo, cosa que rechacé.

"Cuando corté la llamada me di cuenta de que todavía estaba conectado al Discord con unos amigos que inmediatamente me dijeron que escucharon todo sobre mí siendo acosado. Desde ese entonces me guardé la vergüenza y sentí que sacaron ventaja de mí.

"Cuando escuché las acusaciones en su contra, me sentí muy mal por las víctimas ya que la mayoría de las conversaciones que vi son como las que yo tuve, como en las que decía que quería ver sus cuerpos para ver si estaban en forma para ir a WWE. Quisiera aclarar que Patrick nunca mostró un deseo sexual explícito conmigo, sin embargo, sí que me sentí raro en contacto con él.

"Siempre me prometía cosas como entrar a WWE y realmente lo tenía como modelo. Me prometío lo mismo que a esos chicos y después usó su fama para acosarlos sexualmente, creyendo que no hablarían al respecto por ser quién era. Estos chicos fueron increíblemente valientes a los 15, 16 y 17 años para hablar de lo que vivieron. Y ver que incontables personas aquí los llamaron mentirosos me enfermó. Me hubiese gustado haber podido publicar todo esto antes, pero temí por mi carrera como luchador si hablaba. Eso fue un error de mi parte y no podemos permitir que gente como esta tenga éxito. Patrick Clark es un depredador sexual infantil y no debería tener éxito en la lucha libre.

"Creo al 100 por ciento que las víctimas prefieren mantenerse anónimas. Cuando sucedió todo, inmediatamente hablé con una de ellas por Instagram. Luego me añadió a un grupo de personas que fueron acosadas. Puedo confirmar que el número que me dieron era el mismo que yo tenía. Defender a los acusados nada más porque son una celebridad es una mentalidad podrida que tiene que cambiar".

La última imagen es una prueba del relato. Un fragmento de una charla que mantuvieron en 2016:

"-Dream: Tengo mis DM abiertos.

-Llamadas perdidas por parte de Dream.

-Fanático: Dame dos minutos.

-Prueba de que mantuvieron una conversación por videollamada de 24 minutos.

-Dream: (Adjunta su número telefónico). Por si necesitas cualquier cosa. Quiero que tengas éxito.

-Fanático: Claro, hombre. Te envié un mensaje así me agendas".