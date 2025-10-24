Surgen especulaciones sobre el regreso de Liv Morgan

La desafortunada lesión en el hombro de Liv Morgan afectó gravemente la historia de The Judgment Day y el Campeonato Femenil en Parejas, que compartía con Raquel Rodríguez antes de su lesión, y también implicó reescribir las historias dentro de la división femenil. Tras conocerse de esta situación, Roxanne Perez salió al paso como reemplazo de la ex Campeona Mundial, pero eventualmente terminaron perdiendo el título en SummerSlam.

► Liv Morgan regresaría en el 2026

Aunque el cronograma para el regreso de Liv Morgan aún es incierto, recientemente se ha publicado una actualización sobre su estado de salud y posibles planes creativos una vez que regrese a la acción, gracias a un informe de PWInsider Elite, el cual indica se espera que la ex Campeona Mundial regrese al ring a principios del próximo año, y existe la posibilidad de que lo haga incluso antes si progresa bien en su rehabilitación física.

El mismo informe señaló que muchas fuentes dentro de la WWE están emocionadas de ver a Morgan regresar a la división femenil cuando esté lista, y el Royal Rumble podría ser una fecha realista para su regreso. Dado que se dice que la ex campeona mundial es una de las estrellas más populares de la WWE en Arabia Saudita, la compañía probablemente querrá que esté recuperada para enero, ya que el país asiático será la sede del primer evento premium del año; no obstante, no esperemos que estos planes vayan a ser públicos.

Habrá que ver qué planes tendrá WWE para Liv Morgan a su regreso, mismos que probablemente estén condicionados al futuro de The Judgment Day.