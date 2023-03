Surgen detalles sobre la salida de Sarray de WWE

Esperó un año Sareee para poder trasladarse a Estados Unidos y empezar a luchar en WWE, como consecuencia de un tal SARS-CoV-2. Tanta espera tuvo, sin embargo, una funesta recompensa. Apenas una veintena de combates después, la aventura americana de la nipona ha concluido.

Vía Tokyo Sports, sabemos que Sareee no volverá a luchar en WWE, y el próximo 13 de marzo la ex Campeona Mundial Sendai Girls dará cuenta de su regreso a Japón mediante una conferencia de prensa en Tokyo.

Un fracaso sin paliativos de WWE a la hora de aprovechar el talento de una de las mejores luchadoras del mundo, pues se diría que en ningún momento quiso realmente concederle impulso. Primero, con contadas y fútiles implicaciones en NXT. Luego, con un cambio de personaje mal recibido por resultar demasiado estereotipado. Hasta el último recurso de enviarla a NXT UK, donde, sin motivo aparente, una prometedora lucha contra Meiko Satomura fue cancelada.

Esta experiencia recuerda al caso de KUSHIDA, y ahora, Fightful revela interesantes detalles de la caída en desgracia de Sareee como “WWE Superstar”.

«Personas que frecuentan el Performance Center dijeron que no se la ve por allí desde hace ‘siglos’ y no obtenían respuesta cuando preguntaban por ella. Fue generalmente aceptado dentro de la compañía que los programas creativos que obtuvo fueron rotundamente malos .

The sun is shining on @SarrayWWE's return to #WWENXT! pic.twitter.com/CTXnE11tG8