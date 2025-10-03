Surge la controversia: Leon Slater, fuera de RevPro Live In London 100

por
Leon Slater

Fue noticia el pasado mes la evidencia de que en los últimos shows de MAPLE LEAF PRO no ha habido cabida para talentos de TNA. Y esto, más allá de reportes de fuentes ajenas al asunto, responde a una petición expresa de WWE, socia de TNA, ya que MLP colabora con AEW, según declaraciones «off the record» de Moose.

Ahora, vuelve la polémica, aunque a menor escala, a raíz de que hoy RevPro, otra socia de AEW, anunciara la repentina baja de Leon Slater, gladiador bajo contrato con TNA (actual Campeón de la División X), para Live In London 100, a celebrarse este domingo en la capital británica, por «un cambio en el calendario». Slater tenía previsto enfrentarse a un luchador todavía por revelar, y ahora Luke Jacobs ocupará su sitio.

De inmediato, el runrún sobre la presunta injerencia de WWE ha llenado de comentarios las redes sociales, considerando incluso a Slater como un «vendido». Sin embargo, es posible que, simplemente, el propio Slater prefiera guardarse de una posible lesión o TNA le haya pedido hacerlo de cara a NXT vs. TNA ShowDown el próximo martes, donde tiene combate estipulado. Cabe recordar asimismo, que Live In London 100 se celebra el domingo, apenas 48 horas antes.

tnawrestling.com

 

► Cartel de RevPro Live In London 100

He aquí todo lo anunciado hasta ahora para RevPro Live In London 100.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos