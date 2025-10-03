Fue noticia el pasado mes la evidencia de que en los últimos shows de MAPLE LEAF PRO no ha habido cabida para talentos de TNA. Y esto, más allá de reportes de fuentes ajenas al asunto, responde a una petición expresa de WWE, socia de TNA, ya que MLP colabora con AEW, según declaraciones «off the record» de Moose.
Ahora, vuelve la polémica, aunque a menor escala, a raíz de que hoy RevPro, otra socia de AEW, anunciara la repentina baja de Leon Slater, gladiador bajo contrato con TNA (actual Campeón de la División X), para Live In London 100, a celebrarse este domingo en la capital británica, por «un cambio en el calendario». Slater tenía previsto enfrentarse a un luchador todavía por revelar, y ahora Luke Jacobs ocupará su sitio.
De inmediato, el runrún sobre la presunta injerencia de WWE ha llenado de comentarios las redes sociales, considerando incluso a Slater como un «vendido». Sin embargo, es posible que, simplemente, el propio Slater prefiera guardarse de una posible lesión o TNA le haya pedido hacerlo de cara a NXT vs. TNA ShowDown el próximo martes, donde tiene combate estipulado. Cabe recordar asimismo, que Live In London 100 se celebra el domingo, apenas 48 horas antes.
► Cartel de RevPro Live In London 100
He aquí todo lo anunciado hasta ahora para RevPro Live In London 100.
- CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Sha Samuels (c) vs. Michael Oku
- LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Emersyn Jayne vs. Kanji
- Nina Samuels vs. Alex Windsor
- CPF (Joe Lando y Danny Black) vs. Dragon Kid y Dragon Dia
- Liam Slater y Cameron Khai vs. Nino Bryant y Zander Bryant
- Trent Seven vs. Ricky Knight Jr.
- Connor Mills y Jay Joshua vs. Sons Of Southampton (JJ Gale y David Francisco)
- Luke Jacobs vs. ?
Due to a scheduling change Leon Slater has had to withdraw from this Sunday’s Live In London.
LUKE JACOBS will now step up to take on a mystery opponent!
🎟️https://t.co/ASIIU1X3yZ
— Revolution Pro (@RevProUK) October 3, 2025
