¿Qué hay de la supuesta molestia con Matt Riddle en WWE?

No es solo un talentoso luchador sino también alguien con mucho carisma que nunca duda en alzar la voz, lo que ha llevado a que en tantas ocasiones se hablara, se siga hablando, de la molestia con Matt Riddle en WWE. O supuesta molestia. Porque el nuevo miembro de Friday Night SmackDown, a falta de su debut oficial en el show de los viernes, no deja pasar la ocasión de llamar la atención, sobre todo metiéndose con leyendas como Brock Lesnar o Bill Goldberg. Y siempre se ha dicho que esto no gusta nada a su empresa, e incluso se llegó a señalar momentos en que fue castigado.

► La molestia con Matt Riddle en WWE

Quizá decir "supuesta" es demasiado exagerado, pero al mismo tiempo parece que también lo es todo lo que se ha estado diciendo de sus problemas con la compañía por su actitud, por sus declaraciones. Esto es al menos lo que apunta H Jenkins, de Ringside News.

"Matt Riddle ahora está en SmackDown, aunque algunos pensaron que no sería bienvenido en las marcas principales. Ese no es para nada el caso. Las historias de la molestia con Matt Riddle en WWE salieron debido a sus conflictos con Brock Lesnar y Goldberg. Pero no todo lo que se está diciendo es cierto.