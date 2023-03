SuperPlayList: Las canciones de Saliva en WWE

Saliva, la conocida banda de rock, ha estado relacionado con la lucha libre con algunas joyas que quedaron para la historia. Una lamentable noticia fue el fallecimiento del guitarrista y fundador del grupo, Wayne Swinny, a la edad de 59 años a causa de una hemorragia cerebral.

Con el fallecimiento de Swinny, ya no queda ningún miembro original de la banda fundada en 1996. Ellos nos dieron grandiosas canciones que inspiraban a ver un PPV. En modo de homenaje a Swinny y a la banda original, les traigo la playlist de algunas de sus canciones que estuvieron presentes en WWE:

► Click Click Boom

Esta canción del album Every Six Seconds del año 2001, fue la primera con la que la banda oriunda de Memphis colaboró con WWE. Fue el tema principal de No Way Out 2001, y al momento de escucharla, llegan recuerdos de la lucha de tres niveles del infierno entre Triple H y Stone Cold Steve Austin, o el estelar de la noche cuando The Rock venció a Kurt Angle por el Campeonato WWE.

De hecho, esta no sería la única canción de este álbum que se usaría dentro de la programación de WWE.

► Superstar

El año 2002 sería uno de los mejores años para la banda en cuanto a sus colaboraciones con WWE. Superstar fue la segunda canción sacada del álbum mencionado, y fue el tema principal de la edición 18 de WrestleMania que se realizó en el SkyDome de Toronto, Canada.

Y no solo proporcionaron la canción para el evento, ya que también tuvieron el privilegio de tocarla en vivo al inicio del evento como parte de sus dos números musicales presentados durante la velada luchística.

Como dato curioso, esta canción como la anterior, también fueron parte del soundtrack de la película de Rapido y Furioso.

► Turn The Tables

Esta fue la primera canción que la banda haría como tema de entrada de Superestrellas WWE. Los afortunados fueron los Dudley Boyz, y la banda tocó el tema en vivo durante su entrada en WrestleMania X8.

Turn the Tables se encuentra en el album Forceable Entry del año 2002, donde comparten créditos con otras bandas de renombre como Kid Rock, Limp Bizkit, Rob Zombie, etc.

► King Of My World

Cuando se habla de Chris Jericho y música, hay siempre dos tipos de conversación: su carrera con la banda Fozzy, y sus legendarios temas de entrada como Break The Walls Down y Judas. Pero esta canción de Saliva, es una de las más infravaloradas por todos los fanáticos, solamente al oírla, sientes que le queda perfecto a Jericho durante los años 2002-03.

La canción es parte del tercer disco del album Anthology, aunque se usó poco tiempo, su sonido de guitarras es espectacular. Y lástima que las nuevas consolas y juegos de WWE no permitan que uno ponga canciones como esta en sus CAWs, porque si te hará sentirte como una verdadera superestrella.

► Always

Para cerrar este año fructífero para la banda, tendrían a su cargo otro tema musical para otro de los PPVs: Survivor Series y el debut de la cámara de eliminación en dicho evento. La canción viene del Back Into Your System en el mes de octubre del 2002.

Como dato curioso, esta canción junto con la de King Of My World fueron tocadas en vivo en el evento, aunque no en el Madison Square Garden, sino en el antiguo restaurante de WWE, The World, a unas calles de la arena.

► I Walk Alone

Cuando Batista comenzó su reinado como Campeón Mundial de Peso Completo siendo la cara de SmackDown del 2005 a 2008, Saliva fue el grupo encargado de su tema de entrada.

Para esta canción, Saliva siguió la misma fórmula que uso con Los Dudleys, que fue usar de base la canción compuesta por Jim Johnston y agregarle más instrumentos, cambiarle de ritmo y agregarle algunas estrofas.

Esta fue la última canción de entrada de un luchador que hizo la banda.

► Ladies and Gentlemen

Saliva volvería a engalanar WrestleMania con otra joya musical luego de cinco años, siendo la canción Ladies And Gentlemen del album Blood Stained Love Story, que se lanzó a principios del año 2007.

Podríamos catalogar la canción como una de las mejores que haya tenido el evento en su historia. También destacamos su video oficial, que quedo muy apegado a la letra.

► Don’t Question My Heart

Si bien Saliva era conocido en WWE, de pronto se les escucharía cada semana como la canción principal de una de las entonces tres marcas de WWE. Nos referimos al tema principal de ECW.

Para algunos puede haber polémica sobre si esta canción (que viene en el disco WWE The Music Vol. 8) está a la par o mejor que Bodies, de Drowning Pool (anterior cancion de ECW), pero siempre será un agasajo escucharla.

► Hunt You Down

Esta canción del album Cinco Diablo del año 2008 puede ser especial para Saliva y para WWE por algunos motivos especiales.

Fue en un evento de No Way Out donde conocimos a la banda con un excelente tema musical, y ahora contaba con la cámara de eliminación, lucha donde una de sus canciones sirvió para darle emoción a una de las estipulaciones que se hizo la favorita de muchos.

► Time To Shine

Cerramos la lista con la última canción (hasta el momento) de Saliva que ha sido parte de algo relacionado con WWE.

Esta canción pertenece al álbum Moving Forward In Reverse, un recopilatorio de algunos éxitos de la banda como los que mencionamos con anterioridad en la lista. Esta fue la única original en el disco y se usó para el evento Extreme Rules del 2010.

Descansa en paz, Wayne… Gracias por las joyitas Saliva.