Supernova Strikers 2025: Resultados del evento de box de influencers y famosos

por

El Palacio de los Deportes fue escenario de una noche histórica con la primera edición de Supernova Strikers: Orígenes 2025, un evento que combinó boxeo amateur, música en vivo y entretenimiento digital, logrando congregar a más de 20,000 asistentes y millones de espectadores en plataformas como YouTube, Twitch, Facebook, TikTok y DAZN.

La velada, avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), rompió récords de audiencia al reunir a influencers, comediantes, cantantes y creadores de contenido en una fusión que marcó tendencia en México y Latinoamérica.

Resultados de Supernova Strikers: Orígenes 2025

Cinco combates encendieron la noche con emociones de principio a fin:

  • Luis “Pride” Escudero derrotó a Shelao por nocaut técnico en el tercer asalto, desatando la primera gran ovación del público.
  • La argentina Milica se impuso a Mercedes Roa por decisión unánime, conquistando el cinturón de Supernova Boxing.
  • El cantante Mario Bautista sorprendió con un derechazo fulminante y venció a Westcol por nocaut técnico en el segundo asalto.
  • En un combate cargado de humor, Franco Escamilla se llevó la victoria sobre el Escorpión Dorado por decisión dividida.
  • En la pelea estelar, la streamer Alana Flores superó a Gala Montes por decisión unánime, mostrando mayor experiencia y precisión.

Música y cultura digital

El espectáculo también contó con la participación musical de María Becerra, Christian Nodal, Gabito Ballesteros, Xavi y Alan Arrieta, quienes mantuvieron la energía al máximo entre cada combate.

Con picos de 1.5 millones de espectadores en YouTube y 500,000 en Twitch, Supernova Strikers se consolidó como un fenómeno cultural que promete convertirse en una cita anual dentro del calendario del entretenimiento en México.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos