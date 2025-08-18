Supernova Strikers 2025: Resultados del evento de box de influencers y famosos

El Palacio de los Deportes fue escenario de una noche histórica con la primera edición de Supernova Strikers: Orígenes 2025, un evento que combinó boxeo amateur, música en vivo y entretenimiento digital, logrando congregar a más de 20,000 asistentes y millones de espectadores en plataformas como YouTube, Twitch, Facebook, TikTok y DAZN.
La velada, avalada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), rompió récords de audiencia al reunir a influencers, comediantes, cantantes y creadores de contenido en una fusión que marcó tendencia en México y Latinoamérica.
“Escorpión Dorado”:
► Resultados de Supernova Strikers: Orígenes 2025
Cinco combates encendieron la noche con emociones de principio a fin:
- Luis “Pride” Escudero derrotó a Shelao por nocaut técnico en el tercer asalto, desatando la primera gran ovación del público.
- La argentina Milica se impuso a Mercedes Roa por decisión unánime, conquistando el cinturón de Supernova Boxing.
- El cantante Mario Bautista sorprendió con un derechazo fulminante y venció a Westcol por nocaut técnico en el segundo asalto.
- En un combate cargado de humor, Franco Escamilla se llevó la victoria sobre el Escorpión Dorado por decisión dividida.
- En la pelea estelar, la streamer Alana Flores superó a Gala Montes por decisión unánime, mostrando mayor experiencia y precisión.
►Música y cultura digital
El espectáculo también contó con la participación musical de María Becerra, Christian Nodal, Gabito Ballesteros, Xavi y Alan Arrieta, quienes mantuvieron la energía al máximo entre cada combate.
Con picos de 1.5 millones de espectadores en YouTube y 500,000 en Twitch, Supernova Strikers se consolidó como un fenómeno cultural que promete convertirse en una cita anual dentro del calendario del entretenimiento en México.