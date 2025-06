Superman invadirá el programa 300 de AEW Dynamite este miércoles

Este miércoles 2 de julio de 2025, el programa 300 de AEW Dynamite promete ser una velada inolvidable con la presencia de un selecto grupo de actores de la esperada película Superman, dirigida por James Gunn, que se estrenará el 11 de julio.

En una promoción de este acuerdo, participaron luchadores de la empresa, tales como Kenny Omega, MJF y Toni Storm junto a las estrellas de la cinta, con quienes se tomaron fotos.

Los actores confirmados para esta aparición son David Corenswet, quien interpreta a Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan, en el papel de Lois Lane, y Nicholas Hoult, como el icónico villano Lex Luthor.

Su presencia en Dynamite fue anunciada por @AEWonTV

en redes sociales, generando gran expectativa entre los fanáticos de ambos mundos. Esta colaboración única busca promocionar el estreno de Superman, la primera película del renovado Universo DC, que explora la dualidad de Clark Kent mientras reconcilia su herencia kryptoniana con su crianza humana.

Before @Superman hits theaters July 11th, catch the cast of the new @JamesGunn film with some of our @AEW Stars on #AEWDynamite this Wednesday! pic.twitter.com/XtafNbLIl1

— AEW on TV (@AEWonTV) June 30, 2025