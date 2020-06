El especial WWE vs. AEW concluye en la presente con una discusión que siempre da que hablar cuando se toca, y que estamos seguros que esta vez no será la excepción. Estas son las 3 Superestrellas WWE que necesitan cambiar urgentemente de personaje. Si no leyeron el seguimiento de esta sección que se extendió por casi tres semanas, les dejamos todas sus listas a continuación:

► Braun Strowman

Antes de Money in the Bank 2020, hicimos nuestras propias sugerencias sobre las 4 cosas que deberían suceder en el transcurso del evento. Una de esas cuatro tenía relación con la lucha por el Campeonato Universal entre Bray Wyatt y el portador, Braun Strowman.

"Sabemos que Money... no tendrá al alter ego demoníaco de Wyatt y que lo más probable es que Strowman defienda exitosamente para luego dar paso a una revancha... solo que la próxima parada con The Fiend en la otra esquina. Lo distinto, nos explicamos, sería que el poder de éste —el mismo que se introdujo en la mente de John Cena en y lo aplastó en WrestleMania 36—terminara por convencer a su ex discípulo de asociarse nuevamente.

"¿Por qué no? Una alianza de este tipo traería frescura a ambos personajes (imagínense un "Monstruo entre Hombre" más macabro, oscuro) y vaya si nos daría una razón para sintonizar Fox Sports la noche de los viernes. Además, serviría para quitarle título Universal a Strowman sin daño alguno, ya que el gigante es el típico caso de la "atracción" del que tantas veces hablamos, y de todas formas no mantendrá la corona por mucho tiempo más".

Strowman pide a gritos una renovación, y más ahora que lo encuentra en el momento más especial de su carrera y la compañía no sabe cómo manejar su reinado.

► Apollo Crews

Cada vez que WWE impulsó a Apollo Crews, los resultados fueron los mismos. Unas semanas de luchas consecutivas a su favor para luego ser olvidado como nada hubiese ocurrido. Ahora es diferente. El solo logro del Campeonato de los Estados Unidos evidencia que estamos siendo testigos del mayor intento por consolidarlo de una vez por todas.

No es que el título tenga mucho valor, sino que pasa más por el hecho de que hasta ahora nunca fueron tan lejos con él. La cuestión es que difícilmente el desenlace acabe de una forma muy distinta a las veces previas si no hay un pronunciado cambio. Sin un personaje, y mantenerse obteniendo nada más que sonrisas, no hay manera posible. Venimos pidiéndolo desde 2016, y a esta altura es obligatorio dado que muy probablemente, ésta sea su última oportunidad.

► Humberto Carrillo

La versión latina de Crews se llama Humberto Carrillo. Se diferencian en muchos aspectos, pero todos sabemos que cuando no tienes promos y tampoco un personaje que te respalde, McMahon se rebelará a ti eventualmente, más pronto que tarde. Por alguna otra razón, el Chairman tampoco es un amante de la lucha libre mexicana, así que desde el vamos, Carillo tiene un camino lleno de obstáculos por andar.

Un propósito para luchar más que el de ser el chico bueno de turno bastaría; cualquier cosa que haga de él algo más completo y seductor cada vez que salga al cuadrilátero. Por qué no, una hipotética alianza con el grupo de Zelina Vega para seguir vengándose de Seth Rollins y sus seguidores. No es necesario esperar a que antes se queme para efectuar el cambio.

