El covid-19 ha causado estragos en todos los aspectos y en todos los ámbitos, y la lucha libre no ha sido la excepción. WWE perdió miles de millones de dólares con WrestleMania 36, pero la falta de público no sólo afecta económicamente a WWE y AEW —sin mencionar a las promociones menores que no están haciendo shows, muchas de las cuales tuvieron que cerrar sus puertas—, sino que también la calidad del producto en términos generales.

Asimismo, el cierre de las fronteras y otras problemáticas derivadas de la pandemia ha significado muchas bajas y un elenco más reducido a disposición, factor que no ha hecho muchos favores para mejorar las cosas. Aquí encontrarán alguna que otra baja, pero principalmente a aquellos gladiadores que más necesitaban del público. Estas son las 5 Superestrellas WWE más afectadas por la pandemia.

► Drew McIntyre El ascenso de McIntyre no fue casualidad alguna. Años detrabajo duro, falta de confianza en sí mismo, el despido y la reivindicación le hicieron madurar hacia su versión actual. En estos días un periodista le preguntó si creía que el universo de WWE lo abuchearía al regresar. Una posibilidad remota ya que aunque breve, sí hubo interacción entre los fans y entonces ya era una de las Superestrellas más ovacionadas de la noche. El rechazo se hubiera originado a raíz del cansancio y la repetitividad, y es aquí donde debemos halagar el gran trabajo que WWE ha hecho con él en ese aspecto. Con la ayuda de un buen manejo creativo, pero sobre todo su gran desempeño como "el hombre", McIntyre, al contrario, mejora semana a semana. Es una pena que miles de personas no hayan podido celebrar con él su enorme conquista en Mania o su éxito repentino —mas, insistimos, lejos de ser una casualidad—. Por un lado, sí, no hay nadie por sobre él en esta "cadena alimenticia" de la empresa, pero por otro, no ha podido celebrarlo como es debido. Los ratings caen semanalmente hacia nuevos bajos históricos, y él es el último responsable. ► Rhea Ripley En los días 4 y 5 de abril se perdieron dos grandes oportunidades, una llamada Shayna Baszler, la otra Rhea Ripley. En una división femenil que pide a gritos frscura y no a las mismas caras de siempre, hacer lucir mejor a las entonces dos figuras principales de NXT en el evento más importante del año hubiera hecho toda la diferencia del mundo. Eso sí, hay una abismal disparidad entre ambas. Como ruda y por cuestiones de personalidad, Baszler nunca fue de despertar grandes reacciones. Ripley, en cambio, construyó su impulso a base del apoyo del público, por eso es que tan pronto como se produjo la mudanza al Performance Center, su impacto se redujo, lo que muy probablemente haya influido en su futuro... para mal.

► Edge ¡Ha de dar las gracias a aquel épico regreso en Royal Rumble! Nos referimos a Edge, claro, y de cómo el miembro del Salón de la Fama pudo obtener un memorable recuerdo con la afición antes de que todo se fuera por la borda. Seguramente no imaginaba que su vuelta se diera tan tranquila, literalmente. Esto podemos asegurarlo: sin pandemia, no habría Last Man Standing en el Show de Shows, combate destruido por las críticas al punto de ser señalado como "uno de los peores de la historia", ni la necesidad de remediar ese mal gusto de boca con el patético eslogan de "The Best Wrestling Match Ever" en Backlash 2020, que desde el vamos sabemos que no estará a la altura de semejante, exagerado y hasta exigente descripción que no hará más que empeorar las cosas. En verdad, un efecto dominó que pudiera haberse evitado. ► "The Fiend" Bray Wyatt

el coronavirus se expandió, las puertas se cerraron, los ratings cayeron y el favorito de todos perdió momentum a montones. Es increíble el nivel de influencia que tiene la presencia de los espectadores en los shows de lucha libre. El personaje de The Fiend hizo que Bray Wyatt fuera lo más comentado por meses, pero así como así,

la culpa es más de los tiempos que corren. Ojo, no hay forma de saber lo magia reaparecerá con el retorno de la gente o no... así como así. Nadie discutirá su importancia en la WWE actual, como así nadie podrá discutir el hecho de que el fuego se fue apagando de a poco, y que será difícil de echarle combustible. Y no por culpa suya —déjennos aclarar que su "lucha" con John Cena no colaboró demasiado— Ojo, no hay forma de saber lo magia reaparecerá con el retorno de la gente o no... así como así.