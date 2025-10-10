Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Penta y otros luchadores de WWE (y AAA) clasifican máscaras de lucha libre a ciegas. Veamos a continuación cuáles son sus opiniones. Y no solo eso, ¿cuáles son las favoritas de nuestros lectores?

► Superestrellas WWE clasifican máscaras de lucha

Rey Mysterio

«Hola, soy Rey Mysterio y estás presenciando la mejor máscara de todos los tiempos. Hoy celebramos el Mes de la Herencia Hispana. Ranking a ciegas de máscaras, una de las más grandes tradiciones de la lucha libre.»

Dominik Mysterio

«Obviamente el mejor luchador de todos los tiempos soy yo, y no uso máscara, así que ninguna de estas importa.»

Sobre Lady Flammer: «No sé quién es esta mujer, creo que intentó atacar a Roxanne en Triplemanía… la pongo en el número cinco porque creo que tiene problemas con The Judgment Day.»

Sobre Mil Máscaras: «Una leyenda. Lo tengo tatuado aquí. Amaba todas sus máscaras, tenía un montón de opciones: los dientes de tiburón, el estilo bomber, el círculo. Lo pongo en el número dos.»

Sobre Cíclope: «Mi padrino falso, luchó como Halloween. Tenía un ojo en medio de la máscara. Le doy el beneficio de la duda y digo que vio el futuro con el ojo de Liv Morgan. Lo pongo en el tres.»

Sobre El Grande Americano: «Ha estado desde el principio de los tiempos. En la lucha libre no decimos Adán y Eva, decimos El Gran Americano. Lo pongo en el número cuatro.»

Sobre Rey Mysterio: «No hacen falta palabras. El mejor Mysterio está aquí frente a ustedes. Básicamente, él es mi hijo ahora, porque ya he hecho cosas que él nunca hizo en su carrera. Así que un saludo a mi hijo Rey Mysterio.»

Rey Mysterio

Sobre Penta: «Para mí tiene que estar en el número tres, pero siento que puede subir al uno en cualquier momento.»

Sobre Pierrot: «Lo pongo en el cuatro, porque hay tantos nombres en la lucha libre que me daría cosa ponerlo más arriba, aunque probablemente lo merezca.»

Sobre El Hijo del Dr. Wagner Jr.: «Es una máscara legendaria, pero con todo respeto lo pongo en el cinco.»

Sobre Dragon Lee: «Es un luchador joven en ascenso. Esa posición puede disputarse con Penta. Lo pongo en el dos.»

Sobre Psicosis: «Definitivamente es el número uno. Es una máscara legendaria, una de las primeras en destacar. Hubo otra con el nombre de Kaos, pero Psicosis lo llevó a otro nivel.»

Dragon Lee

Sobre La Parka: «Tradicional. Una de mis favoritas de niño. La pongo en el cuatro.»

Sobre El Grande Americano: «Ni siquiera debería estar en el ranking, pero lo pongo en el cinco. Mi país lo quiere porque ha sido muy bueno con la gente de México, respeta nuestra cultura, pero como máscara no.»

Sobre Histeria: «Número tres. Es una buena máscara, me gusta mucho.»

Sobre Villano V: «Una máscara muy tradicional en México. Todo mi respeto a los Villanos. Estoy entre el uno y el dos. Lo dejo en el dos, pero podría ser el uno.»

Sobre El Hijo del Dr. Wagner Jr.: «No puedo darle otro número que no sea el uno. Hermosa máscara, gran luchador, ha puesto a mi país en lo más alto.»

Mr. Iguana

«Rey Mysterio es el número uno. Mi ídolo, la máscara más representativa de la lucha libre hoy.»

Sobre Lady Flammer: «Tal vez número cuatro, porque es nueva, pero muy tóxica.»

Sobre El Hijo del Dr. Wagner Jr.: «Tiene que estar arriba. Lo pongo segundo. La máscara de su padre es clásica como él.»

Sobre Villano V: «Me gusta, es clásica y muy ruda. Muy intimidante. La pongo en tercero.»

Sobre Psycho Clown: «Tiene que ser el cinco.»

Penta

«Obviamente Rey Mysterio es el número uno. Es mi modelo a seguir, su máscara es hermosa.»

Sobre Lady Flammer: «Número cinco.»

Sobre Psicosis: «Número dos. Siempre respeté mucho esa máscara en blanco y negro con el caballo. Hermosa.»

Sobre El Gran Americano: «Número cuatro. Odio a este tipo, pero por la máscara lo dejo en el cuatro.»

Sobre Rey Fénix: «Definitivamente debería ser el número uno, pero solo me queda el tres. Así que va en el tres, aunque para mí es el verdadero número uno.»