Superestrellas WWE audicionaron para ‘Twisted Metal’

Comenzando el 2024, el luchador de AEW Samoa Joe compartía que esperaba comenzar a filmar pronto la segunda temporada de la serie ‘Twisted Metal’:

«Hasta ahora, bastante limitado. La situación es que están avanzando a toda máquina y preparando la temporada dos. Creo que, obviamente, con todo lo que está ocurriendo en la industria y los problemas de huelgas, los horarios se vuelven un poco complicados y demás. Pero sé que están trabajando a toda velocidad. Estamos en preproducción y, con suerte, entraremos en producción pronto«.

Hoy confirmamos gracias a nuestros compañeros de PWInsider cuál es el estado de la producción y que algunas Superestrellas de WWE audicionaron para formar parte:

«El ex campeón mundial de AEW, Samoa Joe, fue sacado del episodio de Dynamite de esta noche después de literalmente ser atravesado por una pared por Chris Jericho durante su lucha Canadian Stampede Street Fight. Probablemente, Joe fue sacado del programa porque regresará para la segunda temporada de la serie Twisted Metal de Peacock, que comenzará a filmarse en Toronto a finales de este mes. PWInsider ha sido informado por numerosas fuentes en el ámbito del entretenimiento que la serie está programada para filmarse al menos hasta octubre, aunque habrá descansos entre ciertos episodios. Eso podría dejar a Joe una ventana para regresar temporalmente.

«Joe retomará su papel de Sweet Tooth en la serie. PWInsider ha sido informado de que la trama de la segunda temporada presentará la siguiente línea argumental básica: ‘Después del final de la primera temporada, John (Anthony Mackie) y Quiet (Stephanie Beatriz) se encuentran entrando en el mortal torneo Twisted Metal, un siniestro derby de demolición organizado por un hombre misterioso conocido como Calypso. Mientras intentan sobrevivir a un ataque de nuevos enemigos peligrosos y caras conocidas, incluido el payaso asesino Sweet Tooth, las cosas se complican cuando él se reencuentra con su hermana perdida hace mucho tiempo, la vigilante Dollface’.

