Mientras nos preparamos para la celebración de WrestleMania 36, como cada año camino al magno evento de WWE, hablamos de qué grandes combates compondrán su cartel, de qué cambios de manos de campeonatos habrá, de qué sorpresas pueden darse. Y estas preguntas alcanzan al Monday Night Raw de la noche siguiente, pues es el episodio semanal más importante del año también en el imperio McMahon. Porque también se dan momentos como los mencionados, además de regresos o debuts de Superestrellas.

En esta ocasión miramos la otra cara de la moneda en un nuevo listado hablando de diez miembros del elenco de esta empresa que podrían perderse WM. Por diferentes motivos, que pasan sobre todo por lesiones o decisiones creativas.

► Superestrellas que podrían perderse WrestleMania

The IIconics

El único motivo de que The IIconics estén fuera de la programación es una decisión creativa. De acuerdo a Dave Meltzer, la compañía está buscando que estas dos luchadoras pasen un tiempo alejada de lo encordados para reinventarse.

Recientemente hablamos de su posible regreso a NXT y ahora lo hacemos sobre que puedan perderse WrestleMania. Porque no parece que vayan a volver a tiempo para disputar un combate con rivalidad en el magno evento. La única posibilidad sería que participaran en la campal femenil. Y tenemos que decir que nos parece más probable esto que el que no aparezcan en el PPV estando totalmente saludables.

Pero dada su prolongada ausencia y que no hemos tenido más novedades sobre ellas, cabría esperarse que no formen parte del evento más grande del año.

Ember Moon

Si hablamos de Superestrellas lesionadas que con toda probabilidad van a perderse WM tenemos que mencionar a Ember Moon, que se lesionó el tendón de Aquiles. Y no hablaríamos solo de que no forme parte de este show sino…

De entre las luchadoras o luchadores que se encuentran ahora mismo en la enfermería es la que podamos decir con más seguridad que no verá su nombre en el cartel del combates. Esperamos equivocarnos, que por alguna razón extraña todos los informes estuvieran equivocados, que se recupere milagrosamente antes de tiempo. Pero si algo de eso no sucede, la ex Campeona NXT se perderá «La Vitrina de los Inmortales».

Jinder Mahal

Meses atrás, la razón de la ausencia de Jinder Mahal era una importante lesión. Pero de un tiempo a esta parte no lo es porque se encuentra recuperado. De hecho, lo vemos continuamente entrenando en el gimnasio en perfecta forma física. Entonces, como ocurre con sus compañeras, todo se debe a una decisión creativa.

En su caso la verdad es que tampoco hemos sabido nada más de este luchador, pero en opinión de SÚPER LUCHAS podría haber una historia detrás de que todavía no volviera a los encordados. Sería regresar en el Raw después del magno evento para comenzar una rivalidad con su ex aliado Drew McIntyre por el Campeonato Universal. Sin duda sería un motivo perfecto para no volver hasta entonces, por improbable que parezca, todo hay que decirlo.

Es importante señalar que cuando hablamos de Superestrellas no lesionadas, en todos los casos nos parece más probable que vuelvan antes a la acción. Pero también queremos pensar en la otra posibilidad y cuál podría ser el objetivo detrás.

Xavier Woods

Xavier Woods sufrió una grave lesión en 2019, la cual ha hecho que se hablara de que podría poner fin a su carrera. Eso no va a ocurrir, al menos ningún informe serio lo ha indicado, pero sí se indicado que podría perderse precisamente WrestleMania debido al tiempo necesario para su recuperación.

Sabemos que en ocasiones WWE airea fechas más lejanas en el tiempo de las reales para el regreso de un luchador para sorpernder que su vuelta «antes de tiempo». Y este podría ser el caso de Woods. Pero cabe mencionarse que más allá de su lesión podría estar en el magno evento de todas formas. No tendría por qué luchar, solo tendría que acompañar a Kofi Kingston y Big E si tienen un combate en el cartel.

De todas formas, sin haber confirmado nada, entre las opciones está, una bastante probable, que Woods no forme parte del PPV.

Nia Jax

Como ocurría con Mahal o Las Icónicas, Nia Jax también podría quedar fuera de WM por decisión creativa. Como el luchador hindú, también se ha encontrado lesionada, pero hemos visto varios videos de ella entrenando en el Centro de Rendimiento o en el gimnasio y sabemos que se encuentra bien. Quizá no para volver, pero entendemos que en este tiempo hasta el 5 de abril podría estar totalmente preparada para participar en el gran show.

Y creemos que eso es lo más probable. Pero, también podría haber una razón para que no lo hiciera. Porque estaría bien que ganara la campal femenil (parece imposible que pueda luchar en otro combate) pero sería todavía mejor que volviera por sorpresa en el Raw posterior para retomar su rivalidad con Becky Lynch después de que esta pusiera fuera de juego a Shayna Baszler en el mano a mano que esperamos que tengan el 5 de abril.

Lars Sullivan

Desde un primer momento se adelantó que Lars Sullivan no podría volver a los encordados de WWE hasta verano de 2020. Podríamos volver a mencionar lo de la fecha de regreso alejada de la realidad y casi que en este caso sería menos sorperndente teniendo en cuenta la sorpresa que podría dar este luchador apareciendo en cualquier momento previo a WM o durante WM para atacar a otra Superestrella o para ganar un combate como la campal de André el Gigante.

Pero si en realidad la fecha prevista para su regreso es verano y no se recupera a tiempo, va a perderse el evento más grande de año. Una vez más, porque recordemos que el año pasado también se lo perdió. Un show por aquel entonces que se esperaba que sirviera para impulsarlo hacia la cima en las marcas principales. Sería un nuevo y duro golpe para la carrera de este luchador, que tanto promete pero que parece estar quedando atrás.

Matt Hardy

Aquí no hablamos de lesiones y tampoco de decisiones creativas. A 26 de febrero, acabando su contrato el 1 de marzo, todavía no sabemos qué decisión va a tomar Matt Hardy: si va a irse de WWE o va a renovar. Él tampoco nos está aclarando nada, pues no para de jugar con las dos posibilidades.

Pero debemos pensar en la posibilidad de que abandone la empresa cuando pueda, lo que lo llevaría, entre otras cosas, a no poder estar en WrestleMania.

No sabríamos decir qué camino es más probable que tome. Porque las golpizas de Randy Orton podrían tomarse como una manera de sacarlo de la acción y más adelante de la compañía. Pero también podrían ser el comienzo de una reencarnación de Hardy, acerca de lo cuál él mismo ha estado hablando.

EC3

En septiembre de 2019, EC3 sufrió una conmoción cerebral de la que todavía no se ha recuperado. Sí que hemos sabido que está evolucionando bien, pero no ha salido a la luz hasta ahora una posible fecha de regreso.

Por otro lado, podría perderse WrestleMania incluso estando saludable si tenemos en cuenta cómo lo ha estado manejando WWE desde que salió de NXT. Esto puede ser exagerado, probablemente entraría en la campal varonil, pero tampoco sería una sorpresa que lo dejaran fuera del magno evento aún pudiendo participar.

Pero en este caso la razón sería su conmoción, sobre la que esperamos tener más novedades pronto.

Rusev

A pesar de haber protagonizado en los últimos meses una de las tramas más candentes de WWE en mucho tiempo, Rusev ha quedado nuevamente en un segundo plano, con Lana, Bobby Lashley y Liv Morgan yendo por otros caminos. Esto cuando se esperaba que esta historia de amor llegara al magno evento.

Todo se debe a que el luchador búlgaro todavía no ha arreglado sus problemas contractuales con la empresa; es decir, todavía no ha renovado su contrato. No se debe a esto su salida del evento de Arabia Saudí, pues esto ha sido por una decisión propia de la Superestrella. Pero si los problemas continúan, o si no renueva, podría quedar fuera del PPV más grande de 2020. Aunque en la compañía quieren seguir contando con él.

Jeff Hardy

El caso de Jeff Hardy no es el mismo que el de su hermano. Primero porque su contrato no finaliza el 1 de marzo, a pesar de que ambos volvieran al mismo tiempo. Esto se debe a las diferentes lesiones que ha tenido este luchador, que han hecho que la Gran W sumara esos días de ausencia a su acuerdo. Por este motivo no habría problema porque abandonara la compañía y no pudiera formar parte del magno evento.

En su caso sería la última lesión que sufrió, además de otros problemas de salud, lo que lo apartaría. Puede que esté recuperado y, como en algunos de los otros casos, nos parece más probable que vuelva antes para estar en WrestleMania que lo contrario. Pero también podría darse que quedara fuera si no está lo suficientemente bien para participar en un combate o si WWE decide que no forme parte, porque no le encuentran una lucha o por otro motivo.