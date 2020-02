Luego del último WWE Draft, se logró una reestructuración de los elencos de Raw y SmackDown, donde preveíamos algunos potenciales ganadores o perdedores del mismo. Ya habiendo transcurrido varios meses desde aquel momento, podemos conocer la realidad por la que algunas superestrellas han pasado en sus actuales marcas.

En una entrega anterior, pudimos analizar a un puñado de superestrellas olvidadas por WWE últimamente, y por ello, no han tenido mayores beneficios, pese a que apenas meses antes tenían algún título, o peleaban por ello. Estamos hablando de: Cedric Alexander, Drew Gulak, Mustafa Ali, The IIconics y Drake Maverick.

► Más superestrellas olvidadas por WWE

Los luchadores previamente mencionados, apenas representan la punta del iceberg, ya que existe otro grupo de superestrellas que, hasta el día de hoy, no cuentan con suficientes oportunidades para poder mostrarse; o en su defecto, pierden cada vez que aparecen. Sin contar aquellos lesionados o quienes ya han salido de la empresa, presentamos un nuevo listado:

1. Eric Young

¿Recuerdan cuando SAnitY era uno de los mejores equipos en NXT al igual que The Revival, American Alpha y The Ascension, quienes estaban antes que ellos? Bueno, su ascenso al elenco principal no significó absolutamente nada para SAnitY.

Finalmente, SAnitY se separó y los miembros de la facción fueron trasladados a varios lugares. Alexander Wolfe se mudó a NXT UK y se unió a Imperium; Killian Dain se mudó a NXT y tuvo algunos buenos encuentros, en especial con Pete Dunne y Damian Priest y Nikki Cross se emparejó con Alexa Bliss y forman un gran dúo en SmackDown.

Eso deja al líder de SAnitY y luchador masivamente experimentado, Eric Young. Young fue un estelarista en Impact Wrestling y un talento increíble; sin embargo, Eric Young no ha aparecido en Raw este año, sino que se ha unido a Cedric Alexander como un habitual en Main Event. Pero incluso entonces, Young cuenta con solo una victoria desde agosto de 2019. Un desperdicio.

2. Zack Ryder y Curt Hawkins

La historia de Zack Ryder y Curt Hawkins que condujo a su reencuentro como equipo fue excelente, con Ryder decidido a ayudar a Hawkins a superar su racha perdedora, donde eventualmente consiguieron los Campeonatos de Pareja Raw.

Sin embargo, no conservaron los títulos por mucho tiempo y desde entonces han aparecido discretamente. De hecho, la última vez que los vimos en acción televisiva en un programa de la WWE, Drew McIntyre los demolió.

Lo que es particularmente decepcionante acerca de estos dos artistas carismáticos es que Edge regresó a la WWE en el Royal Rumble 2020, y de nuevo lo hizo al día siguiente en Raw, donde fue brutalmente atacado por Randy Orton, y estos dos tipos, que fueron amigos cercanos con Edge y anteriormente llamados ‘The Edgeheads’ ni aparecieron para intentar ayudarlo.

Es cierto que todavía hay mucho tiempo para que estas dos Superestrellas se involucren en la historia en curso de Edge, pero si aparecen, es solo porque Edge está de vuelta. Si Edge no regresaba, había una buena posibilidad de que nunca más hubieran tenido protagonismo.

3. Titus O’Neil

Titus O’Neil fue el primer Campeón 24/7. Desde entonces, ha luchado solo 16 veces y la última vez que tuvo lugar en Monday Night Raw fue el 25 de noviembre de 2019. De hecho, Titus solo ha luchado una vez desde entonces en Main Event en diciembre, y no se lo se ha visto desde entonces.

Parece que no hay forma de tratar a un ex Campeón en parejas y al tipo que nos brindó ese deslizamiento increíble debajo del ring durante su entrada en el Greatest Royal Rumble. De nuevo, tal vez sea falso decir que los creativos se han olvidado de O’Neil porque intentaron formar un equipo con No Way Jose en Main Event hace unos meses. Obviamente, no hace falta decir qué fue lo que sucedió.

4. Apollo Crews

Apollo Crews es una de esas superestrellas que aparece de la nada de vez en cuando, durante un par de semanas, y todos dicen que debería recibir un impulso y que se ve genial y carismático, pero luego se desvanece en la oscuridad.

Para ser justos con WWE, Apollo ha luchado dos veces en los últimos meses, aunque quizás haya pasado inadvertido, ya que una de esas luchas fue previo a la transmisión de SmackDown de anoche contra Mustafa Ali. Por cierto, perdió ambos encuentros.

La última vez que vimos a Apollo Crews en televisión fue en octubre de 2019 en un derrota contra Ricochet. Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que veamos a Apollo Crews perdiendo en la televisión de la WWE nuevamente. Bueno, si es que aparece.

5. Bo Dallas y Curtis Axel

Bo Dallas fue uno de los primeros campeones NXT y un estelarista de esa marca, y Curtis Axel era un tipo de Paul Heyman y en su momento obtuvo victorias sobre Triple H, Chris Jericho y John Cena. Luego, ambos dejaron de ser importantes en el elenco principal, hasta que pudieron superarse orgánicamente como un equipo llamado ‘The B Team’ e incluso lograron capturar el oro en conjunto.

Pero la última vez que lucharon juntos fue en octubre de 2019 en WWE Crown Jewel, y desde entonces, Curtis Axel solo ha luchado una vez en un encuentro no televisado de SmackDown y Bo Dallas no ha luchado para nada.

Para ser un poco justos con la WWE, la división de parejas de SmackDown está bastante llena con Heavy Machinery, Lucha House Party, Miz y Morrison, The New Day, The Usos, Ziggler y Roode y The Revival, por lo que no es sorpresa que se queden fuera. Con eso en mente, no parece que veamos a Bo Dallas o Curtis Axel en el corto plazo y sería una sorpresa si los vemos antes de WrestleMania 36.

6. Heath Slater

Heath Slater es otra persona que no se ha visto en ningún lugar cerca de un ring de la WWE desde octubre de 2019, cuando participó en la batalla campal en Crown Jewel. Como resultado, uno no puede evitar preguntarse cómo el ex miembro de Nexus está alimentando a sus hijos.

Esto se amplifica aún más por el hecho de que su ex compañero de equipo de 3MB, Drew McIntyre, ha sido impulsado a la escena del evento principal después de ganar el Royal Rumble y, para luchar contra Brock Lesnar por el Campeonato WWE en el evento principal de WrestleMania .

Además de eso, el hecho de que su otro ex compañero de aquella facción, Jinder Mahal, también haya ganado el mismo campeonato y lo haya mantenido durante bastante tiempo, y uno no solo se pregunta cuándo será el turno de Slater, sino que también nos preguntamos ¿Dónde está en este momento?

Ahora sería un buen momento para que Slater y McIntyre interactúen de alguna manera, pero en lugar de eso está sentado tras bastidores y disfrutando de la comida. Mucha coincidencia hay, que podría tratarse de algo deliberado de WWE el hecho de que, para que un miembro de 3MB tenga éxito, solo necesitan irse por años y luego volver triturados.