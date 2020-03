Continúan las colaboraciones de WWE con otras empresas. Sumado al hecho de que WWE enviará a una serie de Superestrellas a una convivencia con los fans que no es realizada por ellos mismos en Queens, New York denominada Big Event, ahora se conocen otras 2 colaboraciones.

► Superestrellas de WWE y NXT

La primera convivencia será la WaleMania, del famoso rapero fan de la lucha libre, Wale, en su clásico evento anual de fiesta con los fans, los luchadores y demás en el fin de semana de WrestleMania. El productor de WWE, MVP, estará en la WaleMania VI el 2 de abril. La estrella de AEW, Big Swole, también estará allá.

Sumado a ellos, la magia de las chicas negras, las Brown Skin Girls, de NXT, estará también en WaleMania, incluyendo a Simone Johnson, la hija de The Rock y luchadora en desarrollo en WWE.

Allllllll of the Black Girl Magic of NXT is coming to #WaleMania.

Por otra parte, Braun Strowman, EC3, Drake Maverick, Percy Watson y R-Truth estarán en la Magic City Mania, también el 2 de abril. El evento es una convivencia de fans, y R-Truth estará cantando su nuevo tema Set It Off, pues también habrá una fiesta denominada Ultimate Party en The Orpheum in Ybor City, recinto de Tampa, Florida. Parte de las ganancias irá a la Apple A Day Foundation, por los pacientes de cáncer pediátrico.

Recientemente informábamos que, si el coronavirus lo permite, WWE hará cerca de 40 eventos comunitarios en Tampa Bay con sus Superestrellas. Con tantos eventos, se hace realmente difícil decidir a qué shows ir y qué experiencias vivir, si un evento de lucha libre o una fiesta con los fans. Por fortuna hay cientos de personas interesadas en tantos eventos y habrá oportunidad para todos.