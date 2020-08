Superestrellas de WWE proponen algunos encuentros para Raw Underground

Con la noticia de que Shane McMahon regresaba a la programación de Raw, mucho se especulaba del objetivo de esta aparición, y finalmente el misterio se reveló en la primera hora del programa con el anuncio de Raw Underground. Un segmento donde veremos peleas callejeras al estilo MMA, sin cuerdas y sin reglas, muy similar al videojuego Def Jam Vendetta para PS2.

Este es un nuevo concepto y simplemente vimos un indicio de lo que se espera de Raw Underground con algunas peleas al azar. Al no tener público presente, parece una buena estrategia el ver algo de este estilo en televisión en búsqueda de mejorar los niveles de audiencia en el público adulto, y es un estilo que puede adaptarse a Superestrellas como Dolph Ziggler, Bobby Lashley, Drew Gulak, Chad Gable o Matt Riddle, por citar algunos.

Raw Underground buscará revolucionar Raw, y esperemos que los ratings lo respalden, pero de momento, la primera noche ha dejado hablando a todo el mundo dentro de la comunidad luchística. Al menos los miembros de The Hurt Business están dispuestos a tomar el control del programa, a la vez que otras dos Superestrellas están con ganas de participar en el mismo. Nos referimos a Matt Riddle y Karrion Kross.

Pero ahora, el interés se ha extendido inclusive a las mujeres, a tal punto que han llegado a sugerir algunos encuentros para Raw Underground que quisieran que se concreten. Por ejemplo, Renee Young, luego de ver cómo Ángel Garza mostró su afecto hacia dos personas durante el programa de anoche, ha sugerido que éstas peleen para que quede una sola.

El de Monterrey respondió a la presentadora con unos emoticones solamente.

Quien sí le respondió, sin haber sido etiquetada en el tuit de Young, fue Bayley, quien de paso le lanzó un reto.

Me vs you. For best bob or loaf of bread

Sin embargo, estos no fueron los únicos encuentros que se sugirieron, ya que Mia Yim, Superestrella de NXT, pidió que un miembro de The Hurt Business se haga cargo de Malcolm Bivens.

Please can we get @Malcolmvelli vs anyone from the Hurt Business on #RawUnderground PLEASE https://t.co/B0FtxXAaug

— The HBIC (@MiaYim) August 4, 2020