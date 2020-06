WWE está promocionando Randy Orton en contra de Edge en Backlash 2020 como la mejor lucha de la historia. Obviamente, es una manera de llamar la atención sobre un nuevo combate que ambos veteranos disputarán, pero quizá sea un poco demasiado exagerado calificarlo de esa manera. Incluso atrevido teniendo en cuenta que todavía no se ha realizado tal enfrentamiento. Por otro lado, será interesante comprobar si ambos están a la altura de dicha promoción. Pueden hacerlo, por supuesto, pero en un PPV secundario, sin fanáticos presentes, y con poco nuevo que contar... Va ser complicado.

Aprovechando la cercanía del pay-per-view, que va a celebrarse el próximo sábado 14 de junio, la misma compañía ha lanzado un video en Twitter en el que piden opinión a algunas Superestrellas acerca precisamente de cuál es la mejor lucha de la historia.

What is the greatest wrestling EVER... so far? Our Superstars sound off. #WWEPopQuestion pic.twitter.com/ozR7UiXPWu

— WWE (@WWE) June 6, 2020