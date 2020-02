Triple H no siempre era alguien que usaba un traje para estar detrás del escenario en NXT. Solía ser un miembro de DX y un gran rudo en sus mejores tiempos.

D-Generation X o DX, es sin duda una de las facciones más influyentes y populares que han salido de la WWE. Triple H, Shawn Michaels y compañía formaron el grupo durante la Attitude Era y dirigió a toda la compañía con sus polémicas, pero a menudo divertidas travesuras, yéndose en contra de las reglas.

Hoy en día, tanto Triple H como Shawn Michaels son los hombres que están detrás de la tercera marca de la compañía, NXT, que a menudo trae mejores luchas que las llevadas a cabo en Raw o SmackDown, consideradas las marcas principales.

La facción que forma parte del Salón de la Fama WWE ya no está activa, pero Triple H tiene su elección de a quién podría querer en la famosa facción. En una sesión de preguntas y respuestas previo al NXT TakeOver: Portland que se llevó a cabo este domingo por la noche, un fanático en Twitter le hizo una pregunta a Triple H, respecto a cuáles tres superestrellas de NXT encajarían en DX, a lo que «El juego» contestó enseguida, dando varios nombres que el Universo WWE conoce muy bien.

Shawn Michaels no tardó mucho en responder al hilo. El «Heartbreak Kid» reprendió a Triple H de manera irónica por tomar decisiones ejecutivas sin consultarlo y mencionó que Matt Riddle sería un «candidato fuerte» para el grupo.

Whoa, whoa, whoa… Making executive decisions without me? @SuperKingofBros would be a strong candidate as well. https://t.co/poz8fl24jT

— Shawn Michaels (@ShawnMichaels) February 16, 2020