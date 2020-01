La fanaticada espera muchas sorpresas en Royal Rumble 2020, especialmente en las campales en sí, que son propicias para ello. Es verdad que ha habido años en que no se han dado, en que ha ocurrido más o menos lo esperado, o cuando ha sucedido algo que no tampoco ha sido demasiado interesante. Pero cuando se hace bien, cuando aparece un luchador o una luchadora que nadie a visto venir, todo puede estallar por los aires. Cada vez es más complicado sorprender a los fans, pero todavía sigue siendo posible.

Lamentablemente, parece que FOX no quiere que nadie se sorprenda por las apariciones en la campal varonil de luchadores de NXT. Obviamente, esperamos que aparezcan algunos. Puede que no se queden en una de las dos marcas principales después del PPV del 26 de enero, pero sí que entren al combate para disfrutar de unos minutos. ¿Qué ha pasado con la cadena? Pues que acaban de lanzar el siguiente video mostrando a Superestrellas que supuestamente van a formar parte de la lucha de hombres.

Who will it be?!? 📱

Press play & take a screenshot of this video to see who YOU'RE picking to win the men's #RoyalRumble match! Share your photo in the comments below. pic.twitter.com/TZZvc3fyRQ

— WWE on FOX (@WWEonFOX) January 3, 2020