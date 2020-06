Luego de que se diera a conocer que un luchador de la compañía ha dado positivo por covid-19, se reportó nerviosismo entre los empleados de la compañía, y recientemente se informó de que se tratarían de varias decenas de casos positivos confirmados, entre los que estarían incluidos luchadores, productores y personal en general, quienes ya han sido sometidos a un aislamiento inmediato. Nombres confirmados que se destacan en la lista de confirmados son los de las presentadoras Renee Young y Kayla Braxton.

► Superestrellas de NXT ahora utilizan mascarillas durante las grabaciones

A pesar de las alarmas, WWE está en la mitad de sus grabaciones actualmente, luego de que han procedido con las pruebas respectivas a los asistentes, lo cual precisamente implicó la postergación de dichas grabaciones. Este viernes se procederá con SmackDown y 205 Live y mañana sabado continuarán con Raw.

Recordemos que hasta hace unos días, a las Superestrellas de NXT y talento de desarrollo que participaban como espectadores no se les permitió el uso de cubrebocas mientras se desarrollaban las grabaciones, y varios informes indicaron de que fue idea de Kevin Dunn, aunque horas después WWE salió a aclarar esta situación e indicó que justificaron el no uso de los cubrebocas. No obstante, el Condado de Orange emitió una orden que obligaba a todo el mundo a usar mascarilla y, al parecer, la política en WWE se vio forzada a modificarse.

Ahora, en medio de la preocupación por la salud de las superestrellas y empleados de WWE, la superestrella de NXT Shotzi Blackheart ha revelado que ahora utilizan mascarillas durante las grabaciones de SmackDown que se estaban llevando a cabo en el WWE Performance Center. Así lo dio a conocer la luchadora en su cuenta de Twitter cuando un fanático le hizo una observación.

We are wearing masks! — Shotzi Blackheart (@ShotziWWE) June 26, 2020

- "Ayudaría bastante si se les permitiera utilizar mascarillas." - "¡Estamos utilizando mascarillas!"

Además de lo indicado, Fightful Select ha informado que durante la última ronda de grabaciones de SmackDown a las que hacíamos referencia, se ha realizado una reestructuración en su contenido. Teniendo en cuenta la cantidad de casos positivos confirmados, así como los aislamientos correspondientes a las Superestrellas que han estado en contacto con dichos casos, era algo de esperarse y de momento, el Boneyard Match entre Undertaker y AJ Styles es lo único anunciado que se transmitirá esta noche en el programa de SmackDown.