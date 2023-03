Superestrellas de la WWE no leen su correo electrónico

Las Superestrellas de la WWE tienen varios medios de estar en contacto con los fanáticos: durante los eventos en vivo, en firmas de autógrafos, o de manera remota por medio de sus redes sociales. Algunos son más abiertos a los fanáticos que otros, aunque también hay un puñado de fanáticos que tienden a “acosar” a los luchadores, sin darse cuenta que también son seres humanos como nosotros y olvidan que la representación de su personaje se queda en el ring.

► LA Knight tiene más de 200 mil correos electrónicos sin leer

Uno de los medios que muchas personas empleamos hoy en día es el correo electrónico, que incluso lo podemos tener al alcance en nuestros teléfonos móviles. Esto no es excepción para las Superestrellas de la WWE; sin embargo, existe un dato desconcertante alrededor de ellos.

WWE publicó un video en su cuenta de Twitter en donde Liv Morgan le preguntaba a varios compañeros cuántos correos electrónicos tenían sin leer, y las respuestas fueron muy variadas, y las enlistamos a continuación:

Ricochet : 17.504 correos electrónicos.

: 17.504 correos electrónicos. Raquel Rodríguez : 334

: 334 Kofi Kingston : 162

: 162 Liv Morgan : 20.042

: 20.042 Kayla Braxton : 10.035

: 10.035 LA Knight: 205.455

205.455 Megan Morant: 49.

Evidentemente, aunque el caso de LA Knight impresiona demasiado, el denominador común es que las Superestrellas de la WWE no suelen leer sus correos electrónicos, e incluso la propia Liv Morgan sugiere que si desean contactarla, que no utilicen ese medio porque evidentemente no lo va a leer, sino que da la opción de llamarla por teléfono o enviarle mensajes directos.