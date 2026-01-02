Superestrella WWE Rusev abre una escuela de lucha

El luchador Rusev quiere ofrecer a las nuevas generaciones de la lucha libre todo el conocimiento y experiencia que ha adquirido en sus 17 años de carrera, muchos de los cuales los pasó en grandes compañías como la WWE o AEW, dirigiendo su propia escuela.

► La escuela de Rusev

El nombre de la misma es KECH Pro Wrestling Academy y como vemos en sus redes sociales, por ahora, anuncia lo siguiente:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KECH Pro Wrestling (@kechprowrestling)

«Una escuela de entrenamiento de lucha libre profesional abrirá en Nashville, Tennessee.

Programas para adultos y niños.

Programa infantil SUPER KECH.

Apertura: 1 de marzo.

Próximamente, más información».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KECH Pro Wrestling (@kechprowrestling)

«Esto es entrenamiento real de lucha libre profesional. Para niños, para adultos y para quienes ya tienen experiencia y quieren llevarlo al siguiente nivel».

Tyler Breeze y Shawn Spears (Flatbacks Wrestling), Booker T (Reality of Wrestling), Rikishi (KnoxX Pro Academy), QT Marshall (1 Fall Power Factory), Mr. Kennedy (The Academy), Seth Rollins (Black and Brave Wrestling Academy), Mike Bennett y Matt Taven (XWA Wrestling School), Gangrel (Gangrel’s Wrestling Asylum), Heath Slater (The Face to Face Wrestling) o Cody y Dusty Rhodes (The Nightmare Factory) son algunos de los luchadores profesionales que tienen una escuela de lucha libre.