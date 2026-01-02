Superestrella WWE Rusev abre una escuela de lucha

Miro

El luchador Rusev quiere ofrecer a las nuevas generaciones de la lucha libre todo el conocimiento y experiencia que ha adquirido en sus 17 años de carrera, muchos de los cuales los pasó en grandes compañías como la WWE o AEW, dirigiendo su propia escuela.

► La escuela de Rusev

El nombre de la misma es KECH Pro Wrestling Academy y como vemos en sus redes sociales, por ahora, anuncia lo siguiente:

«Una escuela de entrenamiento de lucha libre profesional abrirá en Nashville, Tennessee.

Programas para adultos y niños.
Programa infantil SUPER KECH.

Apertura: 1 de marzo.
Próximamente, más información».

«Esto es entrenamiento real de lucha libre profesional. Para niños, para adultos y para quienes ya tienen experiencia y quieren llevarlo al siguiente nivel».

Tyler Breeze y Shawn Spears (Flatbacks Wrestling), Booker T (Reality of Wrestling), Rikishi (KnoxX Pro Academy), QT Marshall (1 Fall Power Factory), Mr. Kennedy (The Academy), Seth Rollins (Black and Brave Wrestling Academy), Mike Bennett Matt Taven (XWA Wrestling School), Gangrel (Gangrel’s Wrestling Asylum), Heath Slater (The Face to Face Wrestling) o Cody y Dusty Rhodes (The Nightmare Factory) son algunos de los luchadores profesionales que tienen una escuela de lucha libre.

