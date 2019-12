The Nexus fue una facción ruda que puso de cabeza a la WWE entre el 2010 y 2011. Nació con los participantes de la primera temporada de NXT, quienes decidieron unirse con el objetivo inicial de obtener un contrato con WWE para todos sus miembros (salvo Wade Barrett, quien ya tenía asegurado uno por haber ganado NXT). Luego, empezaron a rivalizar con los miembros del elenco principal, en especial contra John Cena, Campéon WWE en ese entonces.

► Heath Slater quiere una reunión de The Nexus a WWE

Fred Rosser, mejor conocido como Darren Young, habló en el segundo episodio de The Rosser Rewind junto al presentador Korey Gunz, sobre varios temas relacionados con el histórico Wrestlemania 30 y también reveló detalles entre bastidores con respecto a muchos de sus colegas que están en la WWE.

Rosser formó parte de Andre The Giant Battle Royal de WrestleMania 30, en la edición inaugural de ese encuentro, donde fue eliminado por Drew McIntyre, Jinder Mahal y Heath Slater de 3MB. el ex Darren Young alabó a cada una de las tres superestrellas que conformaron dicho grupo.

El ex WWE también reveló que todavía se mantiene en contacto con Heath Slater, quien es uno de sus mejores amigos en el elenco y con quien formó parte de la conformación inicial de The Nexus en el 2010. También declaró que Slater, quien fue seleccionado en el Draft suplementario por SmackDown, quiere que la facción The Nexus se reúna en la WWE.

«De todos los chicos del elenco, Heath Slater es probablemente uno de mis mejores amigos, soy muy cercano a su familia. Heath es un tipo que cada vez que lo veo tras bastidores, cuando lo visito, o solo en las redes sociales, siempre dice, ‘y Curt Hawkins’, ‘Curt Hawkins también firmará esto’, y luego dirá: ‘¡Necesitamos una reunión de Nexus!’. Entonces me eché a reír a carcajadas, pero Heath quiere tener una reunión de Nexus.»

Young incluso explicó el escenario soñado de cómo Daniel Bryan, quien también formó parte de The Nexus en su inicio, puede desempeñar un papel para la reunión del grupo. Inclusive, en el reciente retorno de Bryan a la programación de WWE lo hizo con una nueva apariencia, que hace recordar a sus días en The Nexus.