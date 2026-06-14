SUPER TOP: Las 5 mejores luchas de la semana | Del 8 al 13 de junio 2026

Top 5 de la semana
Cincinnati Street Fight 5 vs. 5: Death Riders vs. Shane Taylor Promotions
★★★★★
La semana previa, Jon Moxley había retenido el Campeonato Continental, pero Shane Taylor y su pandilla lo humillaron en el pospartido. La revancha llegó en forma de lucha callejera sin reglas, con la ciudad natal del líder de los Death Riders como escenario. Todo comenzó en el estacionamiento del recinto, con PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir frente a Lee Moriarty, Shawn Dean, Carlie Bravo y Trish Adora. La batalla recorrió toda la arena entre fans, barricadas y sillas. El caos escaló cuando Shane Taylor Promotions vació sobre el ring una bolsa con vidrios rotos, tachuelas y soldados de juguete. Marina Shafir cayó descalza sobre los objetos antes de que Castagnoli limpiara la casa con uppercuts europeos. Christyan XO entregó una manopla a Bravo, y García escapó del Border City Stretch de Moriarty cortándole la mano con un fragmento de vidrio. El final llegó con Moxley conectando un cutter sobre Taylor sobre esa cama de objetos, seguido de un PAC con lazo al cuello y un Paradigm Shift definitivo. Catalogada como un clásico instantáneo de AEW: brutal, con sangre e intensidad de primera.
Torneo Copa Owen Hart – Semifinal: Swerve Strickland vs. Brody King
★★★★½
Semifinal varonil del Torneo Copa Fundación Owen Hart 2026, con Swerve Strickland buscando su boleto a la final de Forbidden Door frente a Will Ospreay. Brody King impuso su fisicidad desde el inicio, azotando a Swerve contra barricadas y dominando con sentones y lariats devastadores. El mánager Prince Nana intentó en vano cambiar el curso de la lucha. La tensión subió cuando King sangró profusamente de la frente y el público coreó «¡Esto es asombroso!» en pleno intercambio de golpes. King mostró un enorme corazón al sobrevivir a varias cuentas casi definitivas, incluyendo un martinete que los fans daban por ganado. Nana volvió a interferir ilegalmente golpeando a King, lo que le abrió la puerta a Swerve para rematarlo con su Deadeye —martinete invertido— y avanzar a la gran final.
Torneo Copa Owen Hart Femenil – Cuartos de final: Skye Blue vs. Maya World
★★★★½
La japonesa Sareee no obtuvo el alta médica, así que Skye Blue recibió como rival de última hora a Maya World, una desconocida que nadie esperaba. Lejos de lucir inferior, la sustituta exhibió un repertorio impresionante: desnucadoras sobre la rampa de entrada, suplexes alemanes con puente, rodillazos voladores y cuentas cercanas que pusieron al público de pie en repetidas ocasiones. Blue respondió con un Liger Bomb y maniobras de alto impacto, pero no pudo neutralizar la creatividad de su rival. El desenlace llegó de forma absolutamente sorpresiva cuando Maya World capturó a Skye con una rodada a espaldas en el momento más inesperado, avanzando a las semifinales para enfrentar a Athena. La mejor lucha femenil de la semana junto al combate de Andrade y Cassidy, según la reseña de SuperLuchas.
Campeonato TNT: Kevin Knight (c) vs. Myron Reed
★★★★
Kevin Knight llegaba a su quinta defensa del Campeonato TNT con confianza de sobra, pero Myron Reed, el acróbata de los Rascalz, lo sometió a una prueba que estuvo a punto de costarle el título. Reed ejecutó una secuencia alucinante: primero un stunner desde la rampa, luego corrió y saltó desde afuera del ring para conectar un súper stunner sobre Knight en la ceja del encordado, y remató con una plancha de 450 grados desde el exterior que tuvo al campeón en el límite. Knight resistió todo, recuperó el hilo del combate y cerró con su poderoso Crash Landing —súplex lateral— para retener el campeonato en la que fue catalogada como la mejor lucha de Collision hasta ese momento de la noche.
Contendiente #1 al Campeonato Mundial de Parejas: Young Bucks vs. The Dogs
★★★★
Matt Jackson y Nick Jackson se midieron con David Finlay y Clark Connors —The Dogs— para determinar el nuevo retador al Campeonato Mundial de Parejas AEW que poseen Adam Copeland y Christian Cage. Los Young Bucks dominaron los primeros minutos con su sincronía de veteranos y una lluvia de superkicks, pero The Dogs demostraron resiliencia con embestidas explosivas y lariats demoledores. El giro decisivo llegó cuando Finlay extrajo el shillelagh irlandés en honor a su padre Fit Finlay para golpear a Matt mientras el réferi no miraba, y Connors selló la victoria con la combinación Full Clip —azotón de espaldas más súper spear— sobre Nick Jackson. Catalogado como un combatazo entre dos de los mejores equipos del mundo actualmente.
Las 3 peores de la semana
Chelsea Green y Tiffany Stratton vs. Michin y B-Fab
★★
Chelsea Green y Tiffany Stratton intentaron imponer condiciones pero la constante sombra de Jade Cargill desde ringside descarriló la dinámica por completo. Chelsea aplicó el Unprettier sin éxito y terminó sorprendida por el Clash de Michin —homenaje a AJ Styles— para la victoria. Un combate flojo, lastrado por interferencias continuas que lo convirtieron en segmento narrativo antes que en lucha real. Lo más rescatable fue el guiño a Styles; lo demás dejó mucho que desear con calificación de 4.0 en el sistema de SuperLuchas.
The Rascalz (Zachary Wentz y Dezmond Xavier) vs. Austin Atlas y Aaron Atlas
★★
Un relleno de manual. Zachary Wentz y Dezmond Xavier aplastaron a los talentos locales Austin y Aaron en un combate que sirvió exclusivamente como presentación de Myron Reed de cara a su lucha titular. Los Atlas no lograron conectar ningún golpe de impacto; The Rascalz liquidaron la faena rápidamente con su Hot Fire Flame sin que los rivales opusieran resistencia real. Innecesario e irrelevante, calificado con 4.3 por SuperLuchas.
Handicap: Omos vs. Chris Carter, Kingu y Daimo
★½
En la lucha fuera de programa de AAA, Omos repitió la fórmula establecida por Galeno minutos antes: salir a destruir tres rivales sin oposición real. Chris Carter, Kingu y Daimo no pudieron ni acercarse al coloso, quien los lanzó de un lado a otro como muñecos de trapo, aplicó un doble chokeslam y remató con Last Ride sobre Kingu colocando a sus compañeros encima para el pin simultáneo. La lucha tuvo sentido narrativo —construir la rivalidad Galeno vs. Omos— pero como combate fue prácticamente nulo, obteniendo la calificación más baja de la semana: ★½.