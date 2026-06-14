SUPER TOP: Las 5 mejores luchas de la semana | Del 8 al 13 de junio 2026

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AEW Collision · 13 jun 2026

Cincinnati Street Fight 5 vs. 5: Death Riders vs. Shane Taylor Promotions

★★★★★



La semana previa, Jon Moxley había retenido el Campeonato Continental, pero Shane Taylor y su pandilla lo humillaron en el pospartido. La revancha llegó en forma de lucha callejera sin reglas, con la ciudad natal del líder de los Death Riders como escenario. Todo comenzó en el estacionamiento del recinto, con PAC, Claudio Castagnoli, Daniel García y Marina Shafir frente a Lee Moriarty, Shawn Dean, Carlie Bravo y Trish Adora. La batalla recorrió toda la arena entre fans, barricadas y sillas. El caos escaló cuando Shane Taylor Promotions vació sobre el ring una bolsa con vidrios rotos, tachuelas y soldados de juguete. Marina Shafir cayó descalza sobre los objetos antes de que Castagnoli limpiara la casa con uppercuts europeos. Christyan XO entregó una manopla a Bravo, y García escapó del Border City Stretch de Moriarty cortándole la mano con un fragmento de vidrio. El final llegó con Moxley conectando un cutter sobre Taylor sobre esa cama de objetos, seguido de un PAC con lazo al cuello y un Paradigm Shift definitivo. Catalogada como un clásico instantáneo de AEW: brutal, con sangre e intensidad de primera.