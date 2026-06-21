SUPER TOP: Las 5 mejores luchas de la semana | Del 15 al 20 de junio 2026

Top 5 mejores luchas

2 ★★★★ Torneo Fundación Owen Hart, semifinal: Mercedes Moné vs. Hazuki Revancha de su choque de 2024 en NJPW: Hazuki impuso velocidad desde el inicio y puso en aprietos a Mercedes Moné, quien respondió con una serie de Meteoras. El intercambio final, lleno de coberturas y rodadas, terminó con Moné sometiendo a Hazuki con el Statement Maker para avanzar a la final del torneo. La reseña la describe como de «gran nivel, parecía que estaban en Japón». Cobertura: AEW Dynamite 17 de junio 2026

3 ★★★★ Torneo Femenil Copa Fundación Owen Hart, semifinal: Athena vs. Maya World Athena tomó la ventaja inicial burlándose de su propia discípula, Maya World, quien remontó con un moonsault y un cutter. Athena intentó quebrarla emocionalmente mencionando a su difunto hermano, pero eso solo encendió la furia de Maya, que terminó sorprendiéndola con una rodada a espaldas para avanzar a la final. Cobertura: AEW Collision 20 de junio 2026

4 ★★★★ Místico vs. Dante Martin De regreso a AEW, Místico y Dante Martin intercambiaron llaves y vuelos espectaculares por encima de las cuerdas. Tras un powerbomb de Dante y una guillotina con sentón de Místico, el mexicano selló la victoria derribando a su rival desde la cuerda superior con un spanish fly. Cobertura: AEW Collision 20 de junio 2026

5 ★★★★ Zack Sabre Jr. vs. Adam Priest Antesala de su duelo en Forbidden Door ante Kenny Omega: Zack Sabre Jr. trabajó sistemáticamente el brazo izquierdo de Adam Priest, quien respondió con bofetadas y súplex. Sabre terminó atrapándolo de nuevo del brazo con el Clarky Cat (Bad Balloon Remix) para forzar la rendición. Cobertura: AEW Collision 20 de junio 2026

💀 Las 3 peores luchas

1 ★ Campeonato Indisputable WWE: Cody Rhodes vs. Gunther II Revancha inmediata exigida por ambos tras el final polémico de su primer combate: con réferi neutral, Gunther apenas alcanzó a castigar a Cody Rhodes con una dormilona cuando Sami Zayn reapareció de la nada y lo atacó, provocando la descalificación casi de inmediato. La reseña la califica de «innecesaria». Cobertura: WWE SmackDown 19 de junio 2026

2 ★ Kenny Omega vs. Tony Nese Lucha exprés: Tony Nese tardó más en posar para el público que en lo que Kenny Omega le aplicaba un Snap Dragon y, tras un segundo intento de intervención de ‘Smart’ Mark Sterling, un V-Trigger cerró el encuentro casi sin desarrollo. Cobertura: AEW Dynamite 17 de junio 2026