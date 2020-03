Super ShowDown 2020 ya es el peor PPV de la historia de WWE

A mediados del pasado mes de junio, pocos días después de la realización de Super ShowDown 2019, publiqué un artículo en SÚPER LUCHAS recogiendo la unanimidad de valoraciones negativas cosechadas por aquella cita de parte del Wrestling Observer y los usuarios de Cagematch. Entonces, barajé la posibilidad de que el evento alcanzara la cima de los peores PPVs de la historia de WWE. Hazaña que finalmente no consiguió, pues Crown Jewel 2018, otro mamotreto saudita, permaneció inamovible en esa infame cima.

► Un Super ShowDown 2020 para el recuerdo

Pero como siempre es más fácil superarse en lo malo que en lo bueno, McMahonlandia logró producir una edición de Super ShowDown aún más pésima que la primera. A falta de los votos del Observer, que aparecerán dentro de su próximo boletín, me fijo en las votaciones de Cagematch.

Dentro del subapartado «Top Lists», podemos apreciar que Super ShowDown 2020 corona la categoría «Flop 100» de citas de pago por visión de WWE, con un rating de 0.50 tras 138 votos recibidos. No obstante, 30 menos que los que cosecha Crown Jewel 2018, que obtiene un rating de 0.96; aunque considerando la mala acogida, es poco probable que SSD 2020 obtenga un número de votos positivos suficientes como para doblar su actual puntuación.

He aquí el ranquin de los cinco peores PPVs de WWE según Cagematch. Comprueben que tres forman parte de la particular cronología saudita.

1 – Super ShowDown 2020

2 – Crown Jewel 2018

3 – King Of The Ring 1995

4 – ECW December To Dismember 2006

5 – Super ShowDown 2019

Resulta interesante observar la cantidad de votaciones de Super ShowDown 2020, bastante superior a la media habitual apenas 72 horas después de la realización de un evento. Y por supuesto, irremediablemente uno piensa en el comentado estelar entre Bray Wyatt y Goldberg, que provocó que Twitter quedara inundada con la etiqueta #cancelwwenetwork a raíz de la victoria de «The Myth». Y lo que es más importante, Macaulay Culkin decidiera cancelar su viaje al inminente magno evento.