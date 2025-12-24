A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Rivalidad del 2025

Tam Nakano-Saya Kamitani

Hablar de esta historia es hablar de la edad dorada de Stardom. Véase, la actual, coincidiendo con el debut de Saya Kamitani de la mano de Tam Nakano, seis años atrás. Ya entonces, Nakano parecía intuir que el alma de Kamitani acabaría corrompida, como así pudo confirmar en el epílogo de Dream Queendom 2024. Y sintiéndose culpable por haber creado a un monstruo, retó a su exprotegida a un «Loser Leaves Stardom», del que salió derrotada. Sin embargo, Kamitani quería más: quería retirar a Nakano, poniendo su propia carrera en juego un mes después, venciéndola de nuevo en el estelar de All-Star Grand Queendom. “Estoy lista para perderlo todo. Si es lo que hace falta para mostrarle lo que realmente significa el amor, lo apostaré todo”, dijo Nakano antes del evento. Y Kamitani acabó por entenderlo, entre pétalos blancos y negros.

Menciones honoríficas:

