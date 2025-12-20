A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Programador del 2025

Departamento de programación del CMLL

Programar lucha libre es, en apariencia, una tarea sencilla, pero en realidad es algo muy complicado. La mayoría de los fans no se imaginan cuánto. Y en el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde aparentemente sería todavía más fácil debido a que se trabaja en base a fórmulas, hacer cambios y mejoras en el producto se vuelve una labor titánica, pues es importante todo lo nuevo que se construya se lleve a cabo mientras los cimientos de la empresa (historia, tradición y seriedad) se mantengan firmes. En los años recientes, bajo la gestión de Salvador Lutteroth III, y con mayor impulso a las ideas de Julio César Rivera, el CMLL ha logrado mostrar cambios que son al mismo tiempo revolucionarios e imperceptibles. Mayor apertura, alianzas internacionales y el énfasis en crear estrellas jóvenes han logrado captar nuevo publico. Y el resultado salta a la vista: los aficionados no dejan de abarrotar la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Coliseo de Occidente y la Arena Puebla, logrando un año histórico.

Menciones honoríficas:

Taro Okada . En 2024, y sin experiencia previa alguna dentro del ámbito luchístico, Okada tuvo un año exitoso como «booker» de Stardom . En 2025, ya nadie echa de menos a Rossy Ogawa , cuya salida muchos pensaban marcaría el inicio de una época de vacas flacas para la empresa. Todo lo contrario.

. En 2024, y sin experiencia previa alguna dentro del ámbito luchístico, Okada tuvo un año exitoso como «booker» de . , cuya salida muchos pensaban marcaría el inicio de una época de vacas flacas para la empresa. Todo lo contrario. Tony Khan . Parafraseando a Eric Bischoff (quién lo diría), « AEW es como un estudio de arte». Tal filosofía, agudizada por Khan durante el último año, quizá no esté atrayendo a tantos nuevos seguidores como debiera, pero ha permitido que el producto se consolide definitivamente .

. Parafraseando a Eric Bischoff (quién lo diría), « es como un estudio de arte». Tal filosofía, agudizada por Khan durante el último año, quizá no esté atrayendo a tantos nuevos seguidores como debiera, pero . Dann Read. Luego de años de infatigable trabajo, el hombre que mueve los hilos tras bambalinas de Pro-Wrestling: EVE, promotora femenil más exitosa hoy día y una de las que mejores shows ofrece de todo el panorama mundial, merece un reconocimiento. 2026 promete ser aún más grande para EVE.

