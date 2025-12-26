A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Pareja del 2025

Knockout Brothers

Como expuso OSKAR tras ser nombrado junto a Yuto-Ice mejor «tag team» del 2025 según Tokyo Sports: «En cuatro meses y sólo 13 combates este año en Japón, ya hemos hecho suficiente para ser nombrados mejor equipo. Ganar los títulos [el Campeonato de Parejas IWGP] en nuestro primer intento [el pasado septiembre, durante Destruction In Kobe] fue prueba suficiente». Dentro de un panorama escaso de verdaderas duplas puras, NJPW necesitaba una que agitara el avispero, con la confianza que ofrece, además, haberla forjado dentro de su seno. Y SÚPER LUCHAS también tiene en cuenta las implicaciones de los Knockout Brothers (como Young Blood) en la escena independiente, donde portaron las correas por equipos de wXw y Pro Wrestling Holland hasta marzo, antes de reincorporarse al «King of Sports».

Menciones honoríficas:

