A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Luchadora del 2025

Mercedes Moné

Como indicamos en cada introducción de nuestros particulares Premios SÚPER LUCHAS, el criterio «deportivo» es un factor clave a la hora de valorar el año de cada talento. Ergo, resultaría fácil justificar la elección de Mercedes Moné en base a la cantidad de títulos obtenidos por la gladiadora durante 2025 (nueve en total), unido al hecho de que ostente el Campeonato TBS desde mayo de 2024. Pero «Ultimo Moné» es sólo un «gimmick». Lo que verdaderamente perdurará de ella una vez cuelgue las botas va más allá de títulos. Se trata de cargar a sus espaldas con la lucha libre femenil y elevarla por todo el mundo con grandes combates ante talentosas rivales, desde Canadá a Malasia, pasando por Dinamarca. «The CEO» tenía un plan cuando dejó WWE, y ya hemos comprobado que no era un brindis al sol.

Menciones honoríficas:

Sareee — Luchadora del 2024 a nuestro juicio, podría haber repetido perfectamente consideración . Aunque perdiera el título de Marigold, a posteriori fue Campeona IWGP, amén de mantener el título mundial de Sukeban hasta el pasado mes. Por el camino, conjuntó una trilogía antológica con Syuri.

— Luchadora del 2024 a nuestro juicio, . Aunque perdiera el título de Marigold, a posteriori fue Campeona IWGP, amén de mantener el título mundial de Sukeban hasta el pasado mes. Por el camino, conjuntó una trilogía antológica con Syuri. Stephanie Vaquer — Ha caído de pie la chilena en WWE. Febrero la vio conquistar el Campeonato Femenil Norteamericano NXT, marzo el Campeonato NXT y septiembre el Campeonato Mundial Femenil, que todavía porta. La expresión «ascenso meteórico» se queda corta .

— Ha caído de pie la chilena en WWE. Febrero la vio conquistar el marzo el Campeonato NXT y septiembre el Campeonato Mundial Femenil, que todavía porta. . Syuri — Decidió permanecer en Stardom y no seguir los pasos de Mayu Iwatani, Utami Hayashishita o Giulia. Y pese a cierto protagonismo perdido en los carteles, parece irle bien: dos conquistas del Campeonato Femenil IWGP e internacionalización de su nombre debutando para AEW e EVE.

