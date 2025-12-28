A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Luchador del 2025

Místico

Místico es un caso singular. Es el único luchador mexicano responsable de un boom, el de hace veinte años. Y ahora es punta de lanza del nuevo boom del CMLL —el logrado, en gran parte, gracias a las alianzas con empresas internacionales, particularmente con AEW—. Revivir viejas glorias no es fácil. Santo fue la más grande estrella de la lucha, y siendo ya un veterano que pensaba en el retiro, encontró nueva fama como estrella de cine. Pero Místico lo ha logrado manteniéndose en el ring. En los especiales anuales de SÚPER LUCHAS lo elegimos como Novato del Año en 2004 y como Luchador del Año en 2005, 2006, 2007 y 2009, y para 2011 fue el Luchador de la Década. En el Wrestling Observer, donde no toman mucho en cuenta a los luchadores mexicanos, fue el más taquillero en 2006, el mejor luchador aéreo en 2006 y 2007, el luchador del año en 2006, el más taquillero de la década, y desde 2022 es miembro de su Salón de la Fama… Todo eso es mucho más de lo que cualquiera podría esperar de una carrera exitosa, y parecía que Místico no daría para más después de su malograda etapa en WWE como Sin Cara y su olvidable etapa en AAA como Mízteziz, tras la cual volvió al CMLL como Carístico, casi un segundo del nuevo Místico coliseíno. Pero una vez éste dejó la empresa, el de Tepito volvió a portar el manto de Místico y desde entonces no ha dejado de sumar triunfos. Ya en 2025, ganó el Grand Prix Internacional, tuvo una presentación apoteósica en AEW Dynamite Grand Slam México, derrotó a MJF en la función de Aniversario —arrebatándole el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto— y se consagró por segunda ocasión como ganador de la Opera Cup en MLW, además de llenar arenas a diestra y siniestra, incluso en luchas con nada en juego, como el fenomenal mano a mano con Bandido. Que Místico volviera a ocupar el pedestal de figura más importante de la lucha libre mexicana —y no sólo como un atractivo especial— era tan improbable como casi imposible. Pero lo logró. Y esta hazaña le vale ser nombrado, nuevamente, el Luchador del Año en SÚPER LUCHAS.

Menciones honoríficas:

Konosuke Takeshita — Durante la primera mitad del 2025 ostentó el Campeonato Internacional AEW y el Campeonato de Peso Abierto NEVER; prolegómenos de lo que vendría en octubre: la máxima corona de NJPW, que defenderá en Wrestle Kingdom . Por el camino, «bangers» para dar y regalar.

— Durante la primera mitad del 2025 ostentó el Campeonato Internacional AEW y el Campeonato de Peso Abierto NEVER; prolegómenos de lo que vendría en octubre: . Por el camino, «bangers» para dar y regalar. Zack Sabre Jr./«Hangman» Adam Page (ex aequo) — Fueron estelaristas en los eventos magnos de sus respectivas empresas : uno logró retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP (primera vez para un «gaijin») y otro conquistar apoteósicamente el Campeonato Mundial AEW.

— Fueron : uno logró retener el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP (primera vez para un «gaijin») y otro conquistar apoteósicamente el Campeonato Mundial AEW. Bandido — Campeón Mundial ROH y hasta el pasado mes Campeón Mundial de Parejas AEW (junto con Brody King), si algún mexicano puede ser la cara (o en este caso la máscara) de los Élite, no imaginamos un candidato mejor que «el Más Buscado».

