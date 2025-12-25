A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.
En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.
¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.
Lucha del 2025
Místico vs. MJF (c), máscara contra título | 92 aniversario del CMLL
Desde aquel entre Atlantis y Villano III en el Homenaje a Dos Leyendas del 2000, ningún duelo de apuestas había resonado tanto en la industria como el protagonizado por Místico y MJF el pasado 19 de septiembre, donde el mexicano puso sobre la mesa su máscara y el estadounidense se jugó el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto. Que, según Dave Meltzer, se convirtiera en el primer combate de cinco estrellas acaecido en el CMLL, así lo refleja. Viniendo de un historiador luchístico como Meltzer, parece una valoración, irónicamente, muy presentista. Sin embargo, ¿quién podría argumentar que no estuvo a la altura de las mejores batallas que se han dado sobre la Arena México? Tal vez ese sea el problema de los clásicos instantáneos: que no necesitan que miremos atrás.
Menciones honoríficas:
- Saya Kamitani (c) vs. Tam Nakano por el Campeonato World Of Stardom, Carrera contra Carrera | Stardom All-Star Grand Queendom — Apoteosis de una rivalidad y de un evento que copan nuestras correspondientes categorías en lo Mejor de 2025, la lucha que conjuntaron Kamitani y Nakano rayó al mismo nivel de excelencia. Sólo Stardom podría igualar en el futuro una despedida competitiva así.
- El Desperado (c) vs. Jun Kasai por el Campeonato de Peso Completo Jr. IWPG, Deathmatch | NJPW Death Pain Invitational — «Despy» ya advirtió que tras aquella poética sangría en 2022, volvería a cruzar caminos con Kasai. Y la espera mereció la pena, sobre todo cuando se trata de reivindicar (y ahora bajo los focos de NJPW, escenario ajeno a lo extremo) un estilo estigmatizado.
- Kenny Omega vs. Gabe Kidd | Wrestle Dynasty — El combate que hizo llorar a Hiroshi Tanahashi, que nos mostró que Kidd se ha alzado como nuevo gran gaijin del puroresu y que Omega, a pesar de la diverticulitis, siempre será «The Best Bout Machine». Todo en uno.
