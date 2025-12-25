A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Lucha del 2025

Místico vs. MJF (c), máscara contra título | 92 aniversario del CMLL

Desde aquel entre Atlantis y Villano III en el Homenaje a Dos Leyendas del 2000, ningún duelo de apuestas había resonado tanto en la industria como el protagonizado por Místico y MJF el pasado 19 de septiembre, donde el mexicano puso sobre la mesa su máscara y el estadounidense se jugó el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto. Que, según Dave Meltzer, se convirtiera en el primer combate de cinco estrellas acaecido en el CMLL, así lo refleja. Viniendo de un historiador luchístico como Meltzer, parece una valoración, irónicamente, muy presentista. Sin embargo, ¿quién podría argumentar que no estuvo a la altura de las mejores batallas que se han dado sobre la Arena México? Tal vez ese sea el problema de los clásicos instantáneos: que no necesitan que miremos atrás.

Menciones honoríficas:

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de la lucha libre en 2025.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Sorpresa del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Novato del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Mánager del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Programador del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Programa semanal del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Evento del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Empresa del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Rivalidad del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Pareja del año.