A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Evento del 2025

All-Star Grand Queendom (Stardom)

Dos años atrás, la cita magna de Stardom hizo que esta empresa elevara sus estándares a un nivel que la lucha libre femenil no había visto desde AJW, batiendo además su récord de público. Y tras el cese de Rossy Ogawa y la marcha de dos de sus nombres estelares, Giulia y Utami Hayashashita, la resiliencia de Stardom fue puesta a prueba. Por ello, el valor de All-Star Grand Queendom 2025, superando esa cifra de asistencia (ampliamente, con 7,503 espectadores) resulta aún mayor. Evento marcado, para más inri, por la despedida que tuvieron allí Mayu Iwatani y Tam Nakano; esta última, protagonista de un combate de retiro sobre el que los seguidores hablarán durante décadas venideras, cuando recuerden aquel 27 de abril como lo que fue: la celebración de una nueva época dorada del joshi puroresu.

Menciones honoríficas:

