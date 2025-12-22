A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.
En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.
¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.
Evento del 2025
All-Star Grand Queendom (Stardom)
Dos años atrás, la cita magna de Stardom hizo que esta empresa elevara sus estándares a un nivel que la lucha libre femenil no había visto desde AJW, batiendo además su récord de público. Y tras el cese de Rossy Ogawa y la marcha de dos de sus nombres estelares, Giulia y Utami Hayashashita, la resiliencia de Stardom fue puesta a prueba. Por ello, el valor de All-Star Grand Queendom 2025, superando esa cifra de asistencia (ampliamente, con 7,503 espectadores) resulta aún mayor. Evento marcado, para más inri, por la despedida que tuvieron allí Mayu Iwatani y Tam Nakano; esta última, protagonista de un combate de retiro sobre el que los seguidores hablarán durante décadas venideras, cuando recuerden aquel 27 de abril como lo que fue: la celebración de una nueva época dorada del joshi puroresu.
Menciones honoríficas:
- Grand Slam Mexico (AEW y CMLL) — El show conjunto top del 2025, por delante de Forbidden Door, no se emitió vía PPV, sino en TBS. Todo un hito colaborativo, tan exitoso que puso en alerta a WWE, con el gigante moviendo ficha para acabar de cerrar la adquisición de AAA.
- Meiko Satomura THE FINAL (Sendai Girls) — Una de las mejores gladiadoras de la historia, Satomura sólo podía despedirse de los rings así: con un evento a la altura de su leyenda, rodeada de otras veteranas ilustres y sus principales pupilas. El final de «The Final Boss».
- Blood & Guts (AEW) — Que la casa Élite haya conseguido normalizar tales dosis de violencia cada temporada a nivel «mainstream» en televisión, y presentándola de tan brillante manera, evidencia el impacto de la compañía en la lucha libre actual; tanto para bien como para mal.
