SÚPER LUCHAS presenta: Lo Mejor de 2025 | Sorpresa del año

A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Sorpresa del 2025

WWE compra AAA

El 2025 fue un año lleno de sorpresas. Baste ver las menciones honoríficas de esta categoría. En otras circunstancias, muchas de ellas bien podrían haber ocupado el primer puesto, pero optamos por la inesperada compra de AAA por parte de WWE. En perspectiva, muchos ahora podrían decir que se veía venir. Sin embargo, fue algo que tomó a todos con la guardia baja. Si el anuncio de una alianza habría sido lo suficientemente tremendo, el que fuera una compra provocó un revuelo mediático, un alud de especulaciones; lo mismo desasosiego que esperanza. No hubo otra noticia relacionada con la lucha libre profesional que tuviera más impacto en México, pues cimbró hasta los cimientos mismos de la industria de una manera tal que podemos afirmar que nada volverá a ser igual. En el futuro, los cronistas tomarán este suceso como punto de referencia para fijar un antes y un después en la historia de la lucha mexicana.

Menciones honoríficas:

