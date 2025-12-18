A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Novato del 2025

Senka Akatsuki

Hacía tiempo que una «rookie» no generaba tanto ruido en el ámbito del joshi puroresu. Senka Akatsuki debutó casi a la par que otra novata, Sora Ayame, a finales del pasado año, con Marvelous como primer escenario, ambas bajo la tutela de Chigusa Nagayo. Y de inmediato, por los atuendos que portaban, recordando a los característicos de color rojo y azul que décadas atrás vestían Nagayo y Lioness Asuka, las comparaciones inundaron los foros luchísticos, acrecentándose a raíz del viral duelo (de apenas cinco minutos) que el pasado abril Akatsuki disputó contra Aja Kong en Las Vegas. Pero mejor que la nueva Chigusa Nagayo, esperamos que Senka Akatsuki sea la primera Senka Akatsuki. Visto lo visto hasta ahora, será suficiente.

Menciones honoríficas:

Kendal Grey — Ninguna gladiadora salida del Performance Center había mostrado tanto talento en tan poco tiempo . Campeona EVOLVE, es una de las razones por las que esta marca se ha convertido en la más interesante del año dentro del panorama de WWE. Y ya se le queda muy pequeña.

— Ninguna gladiadora salida del Performance Center . Campeona EVOLVE, es una de las razones por las que esta marca se ha convertido en la más interesante del año dentro del panorama de WWE. Y ya se le queda muy pequeña. Péndulo — Despuntó como el «MVP» del último Torneo de Escuelas del CMLL, dando el triunfo a CDMX. «La Seria y Estable» parece tener grandes expectativas depositadas sobre este prospecto que el presente mes debutó con victoria en su primer mano a mano.

— Despuntó como el «MVP» del último Torneo de Escuelas del CMLL, dando el triunfo a CDMX. que el presente mes debutó con victoria en su primer mano a mano. Ángel Reyes — Tras Zozaya, probablemente suponga el próximo luchador español en firmar con alguna gran compañía. Si Tetsuya Naito decidió «apadrinarlo» como tercer miembro honorífico de Los Tranquilos de Japón, por algo será.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de la lucha libre en 2025.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Sorpresa del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024 | Mánager del año.