SÚPER LUCHAS presenta: Lo Mejor de 2024 | Rivalidad del año

Tras un 2022 estrambótico y un 2023 descollante en cuanto a calidad sobre el ring, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí 2024. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de concluir en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como de costumbre, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Rivalidad del 2024

CM Punk-Drew McIntyre

Entre Survivor Series 2023 y Bad Blood 2024 transcurrieron once meses, y durante todo ese tiempo WWE supo ingeniárselas para que la candencia del pique que mantenían CM Punk y Drew McIntyre no decayera: desde aquella primera cita donde Punk «congeló el infierno» con su regreso al otrora Imperio McMahon, hasta el culmen de las hostilidades vía brutal «Hell in a Cell» en el evento del pasado octubre. Y todo, con un Punk que pasó más de la mitad del viaje lesionado, lo que añade un plus de mérito a lo logrado por compañía y protagonistas. Pero si por algo se recordará esta rivalidad es por su magistral uso de las redes sociales como herramienta de construcción, convirtiendo a McIntyre en un modélico troll, quien no dudó incluso en tomarse una foto con Jack Perry y acompañarla del mensaje «cry us a river».

Menciones honoríficas:

Toni Storm–Mariah May — La lucha femenil estadounidense nunca había visto una rivalidad así , clara referencia al film All About Eve, que estableciera como estrellas a sus implicadas y tuviera como clímax un excelente combate ante casi 50 mil personas en AEW All In.

— , clara referencia al film All About Eve, que estableciera como estrellas a sus implicadas y tuviera como clímax un excelente combate ante casi 50 mil personas en AEW All In. «Hangman» Page–Swerve Strickland — La imagen de Page bebiendo whisky mientras a su espalda se quema la casa de la infancia de Strickland ha devenido en una de las estampas más icónicas en la historia de AEW. Por si no lo habíamos visto todo tras el «Steel Cage» de All Out.

— La imagen de Page bebiendo whisky mientras a su espalda se quema la casa de la infancia de Strickland ha devenido en una de las estampas más icónicas en la historia de AEW. Por si no lo habíamos visto todo tras el «Steel Cage» de All Out. Cody Rhodes–Roman Reigns — En términos monetarios, la rivalidad con mayúsculas de 2024, iniciada el año anterior, cuyo final, presumiblemente, no tiene visos de darse pronto y es definitoria ya de una nueva edad dorada para WWE.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de la lucha libre en 2024.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Mánager del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Programador del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024 | Novato del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Programa semanal del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Evento del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Empresa del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2024: Lucha del año.