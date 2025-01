SÚPER LUCHAS presenta: Lo Mejor del 2024 | Evento del año

Tras un 2022 estrambótico y un 2023 descollante en cuanto a calidad sobre el ring, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí 2024. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año que acaba de concluir en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, nos ceñiremos, como de costumbre, a 11 categorías: Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Evento del 2024 (empate)

AEW All In

«Creo que tendremos nuestro mejor show en Wembley este año […] Creo que este año será incluso mejor que el pasado año». Un par de meses antes de AEW All In, Tony Khan hacía previa de la gran cita británica, considerando que también podría superar a Revolution, escenario de retiro de Sting. Y es que en 2024, AEW no ha presentado un solo PPV que bajara del notable, encadenando la mejor racha en 12 meses de todo su lustro de vida. Pero si bien Revolution y otros merecen el aplauso, All In logró, efectivamente, quedar un peldaño por encima de su anterior edición (mejor evento de 2023 para SÚPER LUCHAS). En buena parte, gracias a su memorable estelar, donde Bryan Danielson se coronó Campeón Mundial AEW derrotando a Swerve Strickland e iniciando probablemente el último reinado de su carrera.

WrestleMania XL

Buenos combates, sorpresas y sobre todo una lucha estelar generacional, por satisfactoria, que marcó oficialmente el inicio de la era actual de WWE se conjuntaron la noches del 6 y 7 de abril. Ni siquiera Logan Paul desentonó. Y hablando antes sobre Bryan Danielson, probablemente esta fuese la mejor función de WrestleMania que el otrora Imperio McMahon ha presentado desde la número 30, donde «The American Dragon» puso también la nota positiva en el epílogo con su victoria. He ahí el gran diferenciador respecto a WrestleMania 39, show que en su conjunto también tuvo una calidad notable, pero que dejó un sabor agridulce para muchos seguidores debido a Cody Rhodes y su «historia» no finalizada. WrestleMania XL acabó por validar la fórmula establecida ahora hace casi un lustro de un magno evento de dos jornadas.

Menciones honoríficas:

CMLL Homenaje a Dos Leyendas — Cuando el Consejo se pone el traje de las grandes ocasiones, suele ofrecer funciones imperdibles de principio a fin. Obviando el mediático estelar, el resto del cartel, con cinco encuentros sobresalientes, fue su verdadera sustancia .

— Cuando el Consejo se pone el traje de las grandes ocasiones, suele ofrecer funciones imperdibles de principio a fin. Obviando el mediático estelar, . NJPW The New Beginning In Osaka — Albergó la mejor lucha técnica del presente siglo (Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr.) y dos despedidas por todo lo alto para Kazuchika Okada y Will Ospreay (especialmente para el segundo). Un show crepuscular que brilló con luz propia .

— Albergó la mejor lucha técnica del presente siglo (Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr.) y dos despedidas por todo lo alto para Kazuchika Okada y Will Ospreay (especialmente para el segundo). . RevPro Uprising — Ninguna otra promotora del planeta luchístico consiguió que todos sus shows en 2024 fueran imperdibles, y Uprising, precisamente el último del año, quedó cual culmen de todo ese magnífico trabajo hecho por RevPro.

