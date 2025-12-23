SÚPER LUCHAS presenta: Lo Mejor de 2025 | Empresa del año

A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Empresa del 2025

CMLL

A pesar de que el CMLL —la empresa promotora de lucha libre profesional más antigua del mundo— siempre podía presumir de una estabilidad a toda prueba, nunca la habríamos imaginado encabezando esta lista, pues competir con gigantes multimillonarios no es algo sencillo. Sin embargo, el CMLL pudo recalibrarse de tal manera que, con cambios leves, casi imperceptibles (los que le valieron también nuestro reconocimiento en la categoría de «Programador del año»), dio el viraje necesario para pasar de ser una compañía de nicho y destino turístico a una Meca luchística. En mucho le ayudó su alianza con AEW y el inexplicable renacimiento de Místico como fenómeno de masas, así como el desfase de muchas estrellas del pasado para darle valor al talento joven. Y el resultado salta a la vista: lleno tras lleno en todos sus locales; más de un millón de boletos vendidos solo en la Arena México, algo que no se había visto en ninguna arena del mundo en ningún momento de la historia. El éxito que vive el CMLL en estos momentos (un verdadero boom) contrasta con el mal año que tuvieron tanto WWE como NJPW, aunque esperamos que 2026 sea más complicado.

Menciones honoríficas:

Stardom — Como ya comentamos en las categorías de Programador y Evento del 2025, la empresa ha dado todo un golpe sobre la mesa, silenciando a todos los agoreros que preveían un duro cambio de ciclo. Stardom es todavía más grande a pesar de Marigold y su intento de alternativa.

— Como ya comentamos en las categorías de Programador y Evento del 2025, la empresa ha dado todo un golpe sobre la mesa, silenciando a todos los agoreros que preveían un duro cambio de ciclo. Stardom a pesar de Marigold y su intento de alternativa. AEW — Aunque falte traducirse en mejores ratings, la consistencia de su producto (especialmente el televisivo) ha devuelto a los Élite una candencia que no tenían desde 2021, consolidados como el segundo gigante de la industria tras WWE , y a bastante distancia del resto.

— Aunque falte traducirse en mejores ratings, la consistencia de su producto (especialmente el televisivo) ha devuelto a los Élite una candencia que no tenían desde 2021, , y a bastante distancia del resto. EVE — Pocas promotoras pueden presumir de ofrecer unos shows tan divertidos. Esto no era un secreto para quienes seguimos la escena británica, pero ahora, a raíz de su acuerdo de colaboración con AEW, un buen puñado de seguidores más en todo el mundo tiene constancia de EVE.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de la lucha libre en 2025.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Sorpresa del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Novato del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Mánager del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025: Programador del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Programa semanal del año.

← SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Evento del año.

→ SÚPER LUCHAS presenta: Lo mejor de 2025 | Rivalidad del año.