A punto de concluir 2025, es hora de analizar todo lo que ha dado de sí. Por lo que, continuando con la tradición, compartimos con ustedes, lectores, las valoraciones de lo mejor del año en el panorama de la lucha libre mundial, seleccionadas por el equipo de SÚPER LUCHAS.

En esta nueva entrega de nuestros particulares galardones, al estilo de los especiales que publicábamos en la edición impresa de SÚPER LUCHAS, presentamos 12 categorías: Sorpresa, Novato, Mánager, Programador, Programa semanal, Evento, Empresa, Rivalidad, Lucha, Pareja, Luchadora y Luchador. Además, dentro de cada una daremos cuenta de tres menciones honoríficas que amplíen un poco la estampa.

¿Qué criterio hemos seguido para escoger a los mejores del año? Pues principalmente —y en especial respecto a las categorías de Luchador, Luchadora y Pareja— el deportivo. Véase, los logros de cada talento durante los últimos 12 meses supusieron el factor determinante.

Programa semanal del 2025

AEW Dynamite

Desde que recuperamos estas reviews anuales en 2022, la única categoría cuyo «ganador» se ha mantenido inamovible es la que nos ocupa. Por cuarto año, el programa semanal insignia de AEW supone también el programa semanal por antonomasia del panorama luchístico. Y considerando la calidad de lo que presentan otras compañías en la pequeña pantalla, parece que Dynamite lo seguirá siendo durante mucho tiempo; cuanto menos, durante el tiempo que la propia AEW mantenga su posición dentro de la industria. Este 2025, lejos de dormirse en los laureles, e instados por unos ratings que no acaban de volver a cifras pretéritas, los Élite han conjuntado probablemente el mejor año televisivo de su historia, visitando además nuevos territorios (ese memorable Grand Slam México), a un nivel similar que el mostrado en sus PPV.

Menciones honoríficas:

WWE RAW . Aunque la calidad del producto semanal de WWE en 2025 no resultara brillante, la marca roja fue la que menos acusó el bajón en el año donde, por primera vez, este show se emitió completamente fuera de la televisión tradicional tal y como la conocemos, con un digno rendimiento.

. Aunque la calidad del producto semanal de WWE en 2025 no resultara brillante, en el año donde, por primera vez, este show se emitió completamente fuera de la televisión tradicional tal y como la conocemos, con un digno rendimiento. AEW Collision . Tras la desaparición de Rampage, Collision asumió en solitario el rol de programa secundario de AEW, pero compartiendo esta vez casi todos los episodios especiales con Dynamite y desde All Out, sirviendo de «kickoff» para los eventos de PPV.

. Tras la desaparición de Rampage, Collision asumió en solitario el rol de programa secundario de AEW, pero y desde All Out, sirviendo de «kickoff» para los eventos de PPV. WWE EVOLVE. Antes que por NXT, el futuro de WWE pasa por este escenario de desarrollo, sucesor espiritual de la desaparecida promotora homónima de Gabe Sapolsky. Si hablamos de programas semanales, la completa revelación del año.

