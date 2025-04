Super Luchas en el WrestleCon en Las Vegas con Psycho Clown

Estamos a pocos días para el fin de semana más importante de la Lucha Libre a nivel mundial WrestleMania Weekend y Super Luchas estará presente en el WrestleCon en Las Vegas, Nevada con el luchador de la Triple A, «El Totalmente Payaso» Psycho Clown. Pasa por la mesa de Super Luchas para que puedas adquirir los productos oficiales de Psycho Clown y puedas llevarte su autógrafo y foto del recuerdo.

Estaremos los siguientes días en el WrestleCon desde el Hotel WestGate Resort & Casino:

-Jueves 17 de abril de 4:00 pm a 8:00 pm

-Viernes 18 de abril de 9:00 am a 2:00 pm

-Sábado 19 de abril 9:00 am a 1:00 pm

-Domingo 20 de abril 9:00 am a 1:00 pm.