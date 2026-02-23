Super Crazy: «Yo a Huracán Castillo le aprendi mucho en Puerto Rico»

El ex-WWE, Super Crazy estuvo de regreso a Puerto Rico, lugar donde conoce por mas de 27 años y donde vivió por espacio de 2 años en la Isla del Encanto, trabajando para la empresa IWA, fundada por el promotor, Victor Quiñones (QEPD). En esta ocasión estuvo regresando a la empresa NPW, donde se enfrento por segunda vez ante «El Prototipo» Anthony Roberts en una lucha sin descalificación.

Entrevistamos a Super Crazy, donde nos confirmo para el lente de SUPER LUCHAS que desea regresar a Puerto Rico y hacer una lucha cabellera vs cabellera frente al boricua. Vamos a ver si Anthony Roberts acepta dicho encuentro. También recordó sus luchas hardcore con Huracán Castillo.