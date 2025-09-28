Lo dejaba claro en su promoción Banger Zone Wrestling.

Una auténtica leyenda de ECW Un estilo único, una loca intensidad, una carrera que ha marcado la historia Una de las raras ocasiones para verlo en acción… y ocurrirá en BZW

Así, ayer Super Crazy hizo su debut sobre la escena francesa (aunque BZW surgiera en Bélgica), y compitiendo por la correa extrema de la promotora, ante Georges Balzac. Estaba el mexicano en su salsa, pero finalmente no pudo salir victorioso de tal estreno, y Balzac retuvo un oro que ostenta desde el pasado julio. Crazy se encuentra durante estos días de particular periplo por Europa, pues 24 horas antes compitió en wXw Extreme Wrestling Party, desde Oberhausen (Alemania), donde también salió derrotado, frente a Dennis Dullnig.

Mientras, el otro invitado estelar de Just An Illusion, también debutante con BZW, fue El Phantasmo. Alejado temporalmente de la programación de NJPW, ELP sí salió victorioso, en gran duelo contra el talentoso Ricky Sosa.

Y había una tercera cara foránea anunciada como gran atracción, Nick Gage, pero a última hora, y según BZW, sin explicación alguna el estadounidense no hizo acto de presencia.

► Resultados BZW Just An Illusion

He aquí todo lo que dio de sí BZW Just An Illusion, celebrado desde el Espace Isabelle de Hainaut en Bapaume (Francia). La velada pudo verse en directo vía BZW+.

FIRST BLOOD: Crimson derrotó a Jack Sans-Nom .

. Gustave Le Brun derrotó a Griffin McCoy .

. CAMPEONATO HARDCORE BZW: Georges Balzac (c) derrotó a Super Crazy para retener el título .

. El Phantasmo derrotó a Ricky Sosa .

. CAMPEONATO DE PAREJAS CZW: Post Game (Mike Walker y Vinny Talotta) derrotaron a MBM y TLB (c) para ganar el título . TLB sustituyó a un lesionado Última Sombra y tras la lucha atacó a MBM. Sombra retó entonces a TLT a un duelo extremo una vez tenga el alta médica.

. TLB sustituyó a un lesionado Última Sombra y tras la lucha atacó a MBM. Sombra retó entonces a TLT a un duelo extremo una vez tenga el alta médica. LUCHA DE ESCALERAS POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO BZW: Jacob Vadocq derrotó a Charles Crowley, Joe Lando, Tucker y Yuval Goldshmit.

