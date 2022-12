Súper Crazy triunfa en show tributo a ECW

La noche del 17 de diciembre de 2022, una de las épocas más violentas de la lucha libre de Estados Unidos reviviò. Todo gracias a la realización del evento Battleground Championship Wrestling: A Tribute to the Extreme, en donde se hizo un homenaje a la vieja ECW de Paul Heyman, al estar presentes una gran cantidad de luchadores ECW Originals.

Y uno de los luchadores que más éxito tuvo en el show, pues fue solicitado y aclamado por los fanáticos asistentes, fue el mexicano Francisco Islas Rueda, más conocido como Súper Crazy, quien horas antes del show, tuvo la oportunidad de dejar su firma en un mural dedicado a ECW que está en las instalaciones de la mítica 2300 Arena en Philadelphia, Pennsylvania, recinto antes conocido como la ECW Arena, pues allí fue la casa de Extreme Championship Wrestling desde 1993 hasta que cerró en 2001.

Previo al evento, que vendió todas sus entradas, hubo un Meet & Greet con recordadas figuras como Francine, RVD, Sabú, Sandman, Súper Crazy, Juventud Guerrera, D-Von y Bully Ray y otros talentos más recientes como Angelina Love, Taya Valkyrie, Willow Nightingale, Jake Hager, Orange Cassidy. A continuación, una foto de los ECW Originals compartida por Súper Crazy:

