A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Súper Crazy está consolidado como una de las más grandes figuras en la historia de la lucha libre mexicana. Reconocido como el luchador mexicano más internacional después de Mil Máscaras y como el más famoso gladiador tulancinguense después de Santo, Crazy se encuentra en plena etapa de madurez profesional, pero sin que la pasión que tiene por los cuadriláteros se vea disminuida.

En entrevista con Ernesto Ocampo, en nuestro canal de YouTube, Crazy —quien se encuentra en Japón, nación donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria—reveló que ahora se cuida más ante los riesgos debido a la familia, en especial por su pequeña hija Julia-chan, además de relatar con orgullo cómo sus hijos Gael y Ashley están siguiendo sus pasos en las disciplinas de combate, uno en las artes marciales mixtas y Ashley, como Súper Crazy Jr., en la lucha libre.

► El Crazy Special, un movimiento con 25 años de historia

Otro de los temas tratados tuvo que ver con uno de sus icónicos movimientos, el Crazy Special, un moonsault hacia fuera del ring con rebote en la tercera cuerda y un giro de 180 grados. Dicho lance lo ejecutó recientemente Logan Paul, quien presumió haberlo inventado. Cuando los fans le mostraron un video de Crazy ejecutándolo en WWE, se defendió, diciendo que «ese tipo» lo hace sobre cuatro luchadores, mientras que Paul sobre uno, ignorando y menospreciado a Crazy, quien desde los noventas lo ejecutaba sobre un solo rival.

«Lo que pasa es que en WWE era cuando nos empezaban a cuidar más, ya nos prohibían los sillazos, la sangre. Entonces, cuando yo le dije al agente, al producer que me tocó, que quería hacerlo, cuando ya iba volando, ya estaban ahí los cuatro.

«Sí he visto a este muchacho que está escribiendo cosas, que hace videos, pero la gente sabe la verdad. Eso a mí me sirve, porque me vuelven a ver los que ya no me veían en Estados Unidos o en el mundo, pues me vuelven a recordar.

«Ese es un movimiento que de joven yo estuve practicándolo casi todo el día, y sin colchoneta como él, ¿eh? Sin colchoneta. A mí, mi hermano, que en paz descanse, me decía: ‘Aviéntate y yo te agarro’. Los estudiantes de él me hacían el favor y lo practicaba y practicaba en Tulancingo. Y así fue como lo hice. Nunca lo hice en colchonetas,

«Y como dijo él, a mí me agarraron cuatro, ocho brazos, dijo, pero yo caí parado y él casi se rompe la pierna. Si te das cuenta, él lo que hace es caer, pero casi se rompe la pierna».

► Contra El Mosco en ECW, el Crazy Special más célebre

— En la famosa ejecución del Crazy Special contra el Mosco, lo hiciste pasando la barrera de protección.

«Mira, con más riesgo. Ese es un buen punto, fíjate, por si sigue hablando, ya le voy a mandar ese video, pero no no quiero entrar en polémicas».

— ¿Pero tú, qué le dirías? Porque algo que tiene Logan Paul es que se ve que no respeta en nada la historia de la lucha libre ni respeta a los demás luchadores.

«Sí, claro. Mucha gente que le ha dicho: ‘Para que hables de Súper Crazy tienes que darle su respeto’, pero es que él vino una vez a Japón como youtuber y hacía cosas que… Creo que lo vi en Shibuya, y creo que compró unos pulpos y se subió a un carro. No sé, no me acuerdo bien, pero sí hacía cosas de mal gusto.

«O sea, ¿qué esperas de un luchador así? Que ni luchador es, la verdad. Porque yo vine a Japón, me quedé en un dojo, me fregué desde el principio armando el ring, haciendo mil sentadillas con los compañeros. Empecé de cero hasta llegar New Japan y a todas las empresas. Fíjate que aquí en Japón las únicas empresas que me faltan son Big Japan y DDT, y hasta puedo decir que DDT ya, porque en Las Vegas luché con DDT contra GCW y yo era parte de DDT.

«Yo creo que Logan Paul es un tipo irrespetuoso y no creo que tenga esa pasión, porque yo creo que él hizo ese mortal para ya nunca más hacerlo y yo lo hacía a cada rato para complacer a los fans y para complacerme a mí mismo y a mi corazón, porque yo veía como los fans se se ponían felices y eso a mí me llenaba para seguir haciéndolo».