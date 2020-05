Sunny es rica gracias a Only Fans y lo restriega a los haters

Hasta hace unos cuantos años, Tammy Lynn Sytch no era ni la sombra de lo que fue durante los 90's en WWF. La rubia que deleitaba a los aficionados se había convertido en una versión irreconocible de sí misma, pues distintos problemas en su vida personal, entre ellos el uso de drogas y el abuso del alcohol, le generaron inmensas pérdidas en su capital.

Vivía deprimida y era arrestada a cada rato por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, hace un par de años, encontró en el mundo de los vídeos para adultos una especie de salvación. En 2016, la promotora Vivid Entertainment le dio un jugoso contrato para participar en una película para adultos, con lo que pudo pagar algunos de sus procesos en la corte y otras deudas

Y desde allí, empezó a vender los famosos packs de vídeos y fotos desnuda, así como a realizar videollamadas por Skype. Sin embargo, tuvo que pasar todo un año en una prisión por sus arrestos bajo efectos del alcohol y no pagar las multas ni las fianzas. Fue liberada el 25 de febrero de este año, y allí fue en donde encontró una gran mejora para su vida, justo en plena pandemia.

Sunny decidió crearse una cuenta en OnlyFans, una reconocida plataforma creada en el Reino Unido, en la que cualquier persona mayor de edad puede compartir imágenes eróticas o de desnudos, así como vídeos, con las personas que estén dispuestas a pagar desde 4 dólares hasta 150 dólares al año. La modelo recibe entre 80 y 70 por ciento de todas las ganancias mes a mes.

Ahora, como consecuencia de la polémica en la que se vio envuelta recientemente en donde culpó a Hana Kimura de su suicidio a causa de ser débil ante el abuso cibernético, sabemos que Sunny tiene mucho dinero gracias a la venta de su contenido. La mujer quiso negar que estuviera hablando del suicidio de Kimura, pues nunca la nombró, pero a los ojos de los fans era evidente que hablaba de ella y cuando algunos le reclamaron, ella les dijo idiotas y les señaló:

Washed up? I made 72K in one month. That’s more than you make in a year twat

— Tamara Sytch (@WWEHOFerSunny) May 25, 2020