SummerSlam: Sami Zayn venció a Karrion Kross

Esta tarde, en la tercera lucha del evento premium SummerSlam 2025, vimos cómo Sami Zayn logró vencer a Karrion Kross. Zayn salió con todo y arrinconó a Kross con varios golpes de hombro, pero el fortachón respondió con una ráfaga de derechazos y lo sacó del ring de un jalón.

Zayn contraatacó con un moonsault desde la barricada, aunque de vuelta en el cuadrilátero, fue azotado con un Death Valley Driver. Kross intentó la cuenta, pero no fue suficiente. El castigo siguió con un supléx estilo T-Bone, aunque Zayn se repuso desde la segunda cuerda con puñetazos al cráneo.

Kross no tardó en retomar el control con otro supléx, y cuando buscó otro conteo, tampoco logró sellar la victoria. Zayn reaccionó con machetazos al pecho y una andanada de derechazos. Scarlett intervino, distrajo al árbitro y deslizó una tubería a su compañero.

Kross quiso aprovechar, pero Zayn lo sorprendió con una Blue Thunder Bomb que por poco acaba el combate. Encendido, lo pateó en la cabeza varias veces hasta que el árbitro tuvo que intervenir. Scarlett, entonces, le ofreció la tubería a Zayn, tentándolo a dejar de ser el héroe.

Zayn dudó, pero decidió no usar el arma y la arrojó lejos. Kross aprovechó para intentar una cuenta rápida, sin éxito. Zayn respondió con un Exploder Supléx y lo fulminó con la Helluva Kick para lograr la victoria.

Ya con Kross en la lona, Zayn se quedó sobre la ceja del ring y le dijo en seco: “Se acabó”, antes de marcharse.

