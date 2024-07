Tras saber el pasado viernes que Cody Rhodes pondrá sobre la mesa el Campeonato Indiscutible WWE ante Solo Sikoa, quedaba por confirmarse una defensa del otro gran cetro del panorama actual de la empresa: el Campeonato Mundial Femenil. Algo hecho ayer durante Monday Night Raw.

La principal atracción extraluchística del episodio fue el regreso de Rhea Ripley, quien quiso reclamar no a Dominik Mysterio, sino dicho oro que debió dejar vacante por un ataque de Liv Morgan tres meses atrás. Así, Ripley retó a Morgan y esta aceptó.

Será la cuarta vez que las gladiadoras se enfrentan. Como último precedente hasta ahora, el episodio de Friday Night SmackDown del 3 de marzo de 2023, con victoria para Ripley.

WWE, como dije, ha revelado ya los principales encuentros titulares de SummerSlam 2024, cita a celebrarse el 3 de agosto desde el Cleveland Browns Stadium de Cleveland (Ohio, EEUU)

